Culpan a asesores de Keiko por ponerla contra el indulto de PPK para Fujimori

Al día siguiente que se conoció la anulación judicial del indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, el exmandatario Pedro Pablo Kuczynski recordó en su cuenta de Twitter cómo había actuado el grupo político que dirige Keiko Fujimori, cuando supo que estaba en camino la excarcelación de su padre: “La oposición (Fuerza Popular) sabía que se venía el indulto en diciembre, no fue sorpresa para ellos, por eso trataron de detenerlo como sea. Ahí inicia todo, con el intento de una vacancia express. No hubo negociación, fue una decisión legítima amparada en la Constitución”.

De acuerdo con fuentes de Fuerza Popular que apoyaron desde un principio el indulto humanitario que gestionó el congresista Kenji Fujimori ante Kuczynski, quienes en todo momento rechazaron la posibilidad de que Alberto Fujimori saliera en libertad fueron sus asesores Ana Herz de Vega y Pier Figari Mendoza, incondicionales de Keiko Fujimori.

“La bancada le pidió a Keiko Fujimori expresamente que retirara del partido a Ana Herz y a Pier Figari porque estaban en contra del indulto, pero por el contrario, les renovó la confianza”, señalaron las fuentes de Fuerza Popular.

Efectivamente, en enero de este año, el propio Kenji Fujimori, que encabezaba el sector crítico de Fuerza Popular, reclamó que fueran desplazados Herz y Figari porque consideraba que eran enemigos de la libertad de su padre.

MALA INFLUENCIA

“Herz y Figari metieron en la cabeza de Keiko Fujimori que Alberto Fujimori en libertad le quitaría el liderazgo. En efecto, el expresidente tiene gran ascendencia sobre la bancada provinciana de Fuerza Popular. Este sector detesta, pero también teme, al dueto compuesto por Herz y Figari.

El 24 de setiembre de este año, la reportera de La República Pamela Palacios filmó a Keiko Fujimori en el aeropuerto de Jaén, Cajamarca. En ese momento se encontraba en gira de apoyo a los candidatos de Fuerza Popular y estaba acompañada de Ana Vega de Herz y Pier Figari. A pesar de los cuestionamientos de un sector de la bancada a la presencia de ambos asesores, Keiko Fujimori los mantiene a su lado fielmente.

Por eso, cuando Keiko Fujimori, después de conocida la noticia de la anulación del indulto, apareció ante las cámaras entre lágrimas, los fujimoristas le recordaron que se había opuesto férreamente a la excarcelación de su progenitor, siguiendo las recomendaciones de su asesores Ana Herz de Vega y Pier Figari.

“Por eso llora, porque sabe que se equivocó al combatir al indulto. La orden que impartieron Herz y Figari fue que dijéramos que el indulto era para salvar el pellejo al corrupto de Kuczynski. Ahora dicen que el indulto estaba bien”, señalaron las fuentes de Fuerza Popular.

La congresista Maritza García, quien pertenece al grupo encabezado por Kenji Fujimori que estaba a favor del indulto, precisamente recordó a Keiko Fujimori y a sus seguidores que torpedearon el proceso de excarcelación de Alberto Fujimori.

“Los de Fuerza Popular no se vengan a quejar, porque fueron ellos los primeros en atacar el indulto. Tuvieron la oportunidad en su momento, pero ahora pretenden confundir. A mí no me queda dudas de que Keiko Fujimori busca victimizarse, para que ella quede como la que lideró la liberación de su padre”, señaló García.

El excongresista Alejandro Aguinaga Recuenco es uno de los más duros críticos de Ana Herz y Pier Figari, porque Keiko Fujimori les ha concedido un extraordinario poder, no obstante que tienen una precaria formación.

QUE SE VAYAN

“Ana Herz de Vega y Pier Figari hacen mucho daño y deben salir de Fuerza Popular. Y esto por su background profesional. Una señora con quinto de media, que no tiene ningún valor en el mercado laboral, no puede manejar un partido tan grande. Lo mismo pasa con el señor Figari: ¿dónde ha trabajado antes? Ellos son los que hicieron las evaluaciones (de candidatos) y no sorprende que todas las semanas salga un congresista denunciado por algún delito”, declaró hace algunos días Aguinaga a La República.

“Eso no le hace bien al grupo. ¿Quién responde por esas evaluaciones? Yo, si veo que meto la pata, me pongo de costado. A ellos les pagan de los diezmos que da la bancada. Cuando uno contrata a un gerente, pregunta cuánto vale en el mercado. De repente hay una sobrevaloración”, dijo con ironía el médico de cabecera de Alberto Fujimori.

Cuando le preguntaron por el gran error que había cometido Keiko Fujimori, Aguinaga respondió: “Quizás les dio mucho poder a los asesores (Vega y Figari)”.

En efecto, a pesar de la fuerte presión sobre Keiko Fujimori para que aparte de su entorno íntimo a Ana Herz y a Pier Figari, la lideresa de Fuerza Popular logró que el 4 de enero de este año el Comité Ejecutivo Nacional del partido naranja ratificara a los asesores: “Renovar la confianza al señor Pier Figari y a la señora Ana Herz de Vega por el trabajo que vienen realizando como asesores de nuestra organización política”, señala el comunicado que publicó el partido de naranja.

Ahora los fujimoristas deben lamentar la postura contra el indulto, cuya validez reclaman.❧

DATOS

CASO CALIENTE. En 2017, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó a la Fiscalía de Lavado de Activos que investiga al exsecretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, que había detectado que este había transferido US$ 32 mil a Pier Figari.

DINERO FRESCO. La revista Hildebrandt en sus trece mencionó que el dinero llegó en 13 operaciones, entre 2013 y abril del 2016. Supuestamente, el sueldo de Figari como asesor proviene de una colecta de la bancada de Fuerza Popular.

