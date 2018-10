Debate municipal: Belmont arremete contra Beingolea: “Me jugó sucio”

Al candidato a la alcaldía de Lima, Ricardo Belmont, le disgustó que las intervenciones que su rival Alberto Beingolea tuvo durante el debate municipal realizado el domingo 30 por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Yo no quería venir a esto, pero bueno, vine. Ahora me voy a mi casa. Beingolea jugó sucio porque no me dejaron a mí replicar. Quedó mal porque me jugó sucio. Me dijo, hola Ricardo, vamos hablar de fútbol. Él trabajó conmigo varios años. No era muy buen comentarista. Sobrado era”, expresó Ricardo Belmont a través de un vídeo de Facebook.

Como se recuerda, el candidato del Partido Popular Cristiano (PPC) le recordó a su rival de Perú Libertario (PL) la creación del RBC. “Cuando te vi engañar a cientos de peruanos con el cuento de RBC Televisión, yo me fui”, expresó Alberto Beingolea.

En ese sentido, Belmont continuó arremetiendo contra el exconductor deportivo al salir del debate. “Representa al PPC que está en agonía. Nosotros somos un partido que empieza de cero contra la prensa en contra y la prensa mafiosa. No hemos dicho nada porque jugamos limpio”, agregó.

Belmont dormido

Sin embargo, el participante de PL, admitió que no le gustó haber asistido al debate. Cabe precisar que la semana pasada Belmont dijo que no iba participar. Esa decisión le costó ser sancionado por el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral.

“Casi me estaba quedando dormido por lo aburrido que era. Todos repetían lo mismo, una paporreta tremenda”, refirió.

Actualmente Belmont ha descendido, según la encuesta de Datum, al cuarto lugar de las preferencias en intención de voto. Falta una semana para las Elecciones Municipales 2018 y las estadísticas podrían cambiar.