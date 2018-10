Gagó lanza discurso homofóbico: "Defenderá la familia natural"

El postulante a la alcaldía de Lima, Julio Gagó, tuvo desafortunadas declaraciones durante su intervención final en el segundo debate municipal que se llevó a cabo este domingo por las Elecciones 2018. El candidato de Avanza País dejó salir su lado homofóbico afirmando que defenderá la "familia natural" y acusando al presidente Martín Vizcarra de promover "la familia gay".

Sobre el final del debate municipal, cada candidato tuvo un minuto para enviar un mensaje final a los votantes limeños. Julio Gagó no tuvo mejor idea que apelar al sentimiento intolerante de un sector de la población que aún se rehúsa a aceptar a la comunidad LGTBI y arremetió contra el mismísimo presidente Martín Vizcarra.

"Quiero reafirmar que como alcalde mi principal objetivo será la familia. Por eso, quiero terminar con un mensaje al presidente Vizcarra, usted ha propuesto su famosa familia democrática derogando la ley de fortalecimiento de la familia pero la verdad de su propuesta no es esa, lo que usted propone es la familia gay ", afirmó el candidato.

Finalmente, Gagó concluyó su intervención con un discurso muy similar a las arengas de un conocido colectivo local que tiene como consigna acabar con la educación con enfoque de género. Además, menospreció a las familias que no están compuestas por un padre y una madre, segmento que incluye no solo a las familias homoparentales, sino también a las que cuentan con solo una madre, con solo un padre o con ninguno de los dos (abuelos, tíos, apoderados, etc).

"Si soy electo alcalde voy a defender la familia natural, con un padre y una madre que decidan sobre el futuro de sus hijos, y termino esto, señor presidente, diciendo lo siguiente, con nuestras familias no te metas y con nuestros hijos no te metas", sentenció.