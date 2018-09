Candidato dice que no plagió su plan y que solo faltaba consignar las fuentes en el pie de página

Después de 35 años de servicio en la Policía, el general (r) Luis Pantoja Calvo fue sacado del cargo. Inició un proceso que ganó para volver el instituto policial, pero al final -cuando la PNP apeló- decidió no insistir para ingresar a la política. Figura entre los candidatos que podrían ganar la contienda. Quiere desterrar esa idea de que la Policía no está preparado para asumir grandes responsabilidades. En esta entrevista habla de sus propuestas, algunas de las cuales han sido consideradas poco inviables.

¿Por qué eligió postular por APP, de César Acuña, que está desacreditado?

Casi todos los partidos nacionales están desacreditados. Yo soy invitado, no militante. El Apra, el fujimorismo, el de Ollanta Humala (nacionalismo) y del actual presidente (Peruanos por el Kambio), todos están desacreditados. Y si hablamos de los movimientos regionales están peor todavía si vemos las actuales gestiones del gobierno municipal y regional. Voy por APP porque no me han condicionado en nada.

No tiene militancia, pero imagino que sí una tendencia ideológica.

Jamás estaría en la derecha bruta y achorada -como dijo Vargas Llosa-, tampoco sería reaccionario de la izquierda violentista. Soy un hombre progobernabilidad. Yo estaría ubicado del centro tirando más para la izquierda.

Ha admitido que es invitado de APP. ¿Qué plan aplicaría si gana, el de APP o el suyo?

El plan que hemos hecho es para los cusqueños. No tiene nada que ver APP, que tiene un ideario, una misión y visión. Y este plan está hecho por profesionales cusqueños y para la ciudad del Cusco. No tiene ninguna injerencia APP en ese tema.

¿Ya sabe general Pantoja quien fue el que copió parte de su plan de gobierno?

Nadie ha copiado absolutamente. Eso no se ajusta a la verdad. El plan de gobierno nuestro es auténtico, genuino. Si usted me dice en qué parte se ha copiado, entonces yo le diría...

En educación...

En el sombrerito de la introducción, en unas cuatro páginas, se señala de lo que está en Colombia. La problemática de la educación a nivel sudamericano es la misma. Pero en las propuestas propiamente dichas, en la forma cómo lo vamos a solucionar es auténtico (...) En la introducción quizás haya alguna similitud que no se consignó en el pie de página, eso hay que reconocer.

Pero ha sido una copia literal el referido al Plan Decenal de Educación de Colombia...

Eso ha sido en la parte genérica, eso es bueno aclarar. Pero eso que se haga ver como un plagio no me parece.

Pero existe en el ámbito académico un concepto denominado honestidad intelectual. ¿Falto eso?

Finalmente lo que ha faltado es consigan el pie de página, eso hay que reconocer, pero de ahí en la parte medular, cómo lo va a hacer o solucionar, es totalmente auténtico.

Impulsar los programas sociales para la lucha contra la desnutrición infantil. ¿Qué tipo de programas impulsaría para reducir esos índices?

Vemos una ciudad que se ha ido deteriorando, y allí vemos la desnutrición y la anemia son muy altos, y eso nos preocupa. Más que tener obras de fierro y cemento, necesitamos una sociedad con buena salud y educación. Los programas sociales hay que fortalecerlos, pero con datos reales para que lleguen a los que realmente tienen que llegar.

¿A qué se refiere cuando habla de implementar programas de seguridad alimentaria y supervivencia infantil?

Que los niños tengan asistencia del Estado.

¿Dónde?

Dónde sea. En los comedores populares, centros educativos, en dónde sea. Lo cierto es que los altos niveles de desnutrición y anemia deben ser atacados con todas nuestras fuerzas.

Cuando dice dónde sea, da la sensación que no sabe exactamente qué hacer cuando llegue al poder.

No. Cuando usted me dice si lo hacemos en el colegio o en la comunidad, puede ser en ambos. A eso me refiero.

En cuanto al transporte público urbano observa que los 1200 vehículos asociados al sistema de transporte público generan caos y desorden . Díganos, ¿cómo resolverá ese casos y desorden vehicular y en qué plazos?

Hay 130 mil vehículos en Cusco. De esos hay 1200 vehículos del transporte público, y de esos 200 son informales. Debemos ordenar esa informalidad que entran a la ciudad sin ningún control.

¿La solución sería retirarlos o formalizarlos?

Primero hay que ver cómo lo formalizamos, pero antes debemos ver por qué están funcionando de manera informal.

También plantea la construcción de intercambios viales en la ciudad ¿Serían a desnivel?

A desnivel para darle pasos a desnivel.

¿Cuánto costaría hacer esos tres intercambios viales en el Óvalo Chambi, Óvalo Libertadores y en el tercer paradero de Ttio?

No es muy. Se pueden hacer con el presupuesto del municipio tranquilamente.

¿Cuánto sería? El presupuesto municipal anual llega a aproximadamente a 40 millones para obras, siendo optimistas.

Para los pasos a desnivel no se requiere mucho dinero. Calculamos que en un año podríamos hacer esos pasos a desnivel.

También quiere generar estudios con la finalidad de aplicar los resultados mediante proyectos de inversión para la construcción de vías de evitamiento alternativas y efectivas para la ciudad ¿Cuáles serían esas vías?

Primero queremos concluir la vía de Evitamiento, porque genera congestión en el puente Aguabuena. El proyecto es que se vaya hasta Poroy por un túnel que se conectaría con una autopista que unirá a Chinchero. Además dos terminales, Vía Expresa y la avenida Collasuyo ¿Con qué dinero? Debemos trabajar de la mano con el gobierno nacional. El alcalde no solo debe ser un administrador sino un gran gestor.

Qué haría con los taxistas informales que son alrededor de 6 mil 086. ¿Quitaría esos permisos provisionales o los sacaría de circulación?

Formalizaremos a los que cumplen los presupuestos que establecen las normas.

Eso quiere decir que ni los Station ni los Susuki Alto podrían prestar servicio. No reúnen de los requisitos que exige el Reglamento Nacional de Tránsito.

Las leyes están para cumplirse. Vamos a darle todas las facilidades para que se formalicen dentro de la ley. Si son muy antiguos no pues.

¿El proceso de peatonalización merece continuidad o será revisado?

Lo que está mal hay que corregirlo y lo que está bien tiene que seguir su camino. Para tomar una determinación como la peatonalización debió haberse hecho un estudio más minucioso. Se requiere consenso entre la autoridad y la ciudadanía, se requiere licencia social. Como hemos visto que eso no se ha dado vamos a reabrir la Plaza Mayor, mientras tengamos el resultado de los estudios. Loa abriremos en hora punta.

Hay una suerte de contradicción en lo que dice. Primero plantea respetar las normas y la ordenanza dice peatonalizar y no demanda licencia social para ese tipo de proyectos.

Las ordenanzas son susceptibles de ser modificadas o derogadas. En este caso consideramos que no se hizo estudios adecuados.

¿No le parece suficiente el plan regulador de rutas, el plan de desarrollo urbano, el plan maestro e incluso el plan de movilidad y uso público? Todos hablan de recuperar el espacio público.

Pero debe ser de manera paulatina. Se debe desconcentrar las instituciones estatales que están funcionando en el centro.

La tasa de victimización es de 38.4% al 2017 y la percepción de inseguridad algo más de 93%. ¿Cuál es su estrategia de lucha contra la delincuencia?

Amerita un trabajo ordenado, integral entre el gobierno local, la Policía, Ministerio Público, Poder Judicial. El alcalde debe ser el gran articulador de la seguridad ciudadana (…) un patrullaje integrado, sin fronteras.

El candidato Willy Cuzmar lo ha cuestionado. Dijo: “¿el señor Pantoja gestionó por lo menos para arreglar alguna comisaría? Ninguna. ¿Gestionó para que la atención en la sanidad sea mejor para los policías? No”.

Hay que entender que el señor Cuzmar es un contendiente en este momento. No es totalmente válida su versión. Yo podría decir, por ejemplo, en el tema de seguridad qué podría hacer él si ni siquiera ha podido hacer una central de videovigilancia. En contaminación cómo pretende ser autoridad si le debe a la comuna local en el manejo de residuos sólidos. Pero vamos a evitar la confrontación.