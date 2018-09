Arequipa Avancemos acusa guerra sucia en su contra

Los candidatos por el movimiento Arequipa Avancemos denunciaron que las exclusiones y tachas que se interpusieron en su contra fueron preparadas por una organización política.

Quien encabezó la acusación fue Elvis Delgado, aspirante a la comuna provincial de Arequipa. Delgado señaló que quien le interpuso una tacha no vive en la provincia de Arequipa y que la firma con que la presenta no es la misma registrada en Reniec. "No tiene ni presupuesto para pagar una tacha, según averiguamos", dijo.

Delgado no quiso acusar directamente a alguna agrupación política o candidato, más bien anunció que formalizarán la denuncia en la Fiscalía.