Entre la inmolación y el deber

Antes, con los vladivideos, Fujimori y Montesinos se fueron. Ahora, con los audios, Hinostroza y Chávarry siguen en el puesto. Es muy grave. Cardenal Pedro Barreto.

Algunos lo llaman inmolación, yo lo llamo deber. Pedro Chávarry sobre por qué todavía no renuncia.

Es evidente que Chávarry apunta al presidente Vizcarra. No hay que ser brujo para verlo. Mercedes Aráoz.

En vez de amenazar cada semana al congreso, el presidente debería mandar a sus ministros a trabajar con nosotros la reforma. Úrsula Letona.

Aquí hay un interés golpista y su objetivo es tapar la corrupción de los últimos 17 años, por eso el ataque al congreso. Luis Galarreta sobre el referéndum que propone Vizcarra.



El fujimorismo está dando pasos que son suicidas. Jorge del Castillo.

Insistiremos en el referéndum. Y si finalmente hay demoras exageradas en el congreso, lo haremos a través de recolección de firmas. Martín Vizcarra.

Hay que insistir muy fuertemente en que, de una vez por todas, el pueblo sea escuchado. Cardenal Pedro Barreto criticando al congreso por no aprobar el referéndum.

Por cómo trabaja, el congreso no quiere referéndum. Está en la constitución y no tenemos por qué no utilizar los mecanismos constitucionales. César Villanueva sobre la posibilidad de hacer cuestión de confianza.

La Sra. K no era ninguna dama, sino que era el señor Miki Torres. Cuando yo fui a la reunión, no había ninguna señora, estaba el señor. César Hinostroza.

No me identifico con la denominación ‘señora K’. Nunca oí que me lo digan ni participé en la reunión en la que se me señale así. Pregúntenle a ellos. Miki Torres sobre Hinostroza y Camayo.

No he afirmado que la Sra. K es el Sr. congresista Torres. César Hinostroza.

Si unas personas dicen que la Sra. K es Miguel Torres y él dice que sí se reunió con Hinostroza, ¿por qué tengo que especular? Lo que hay que ver es lo concreto. Javier Velásquez Quesquén.

Tendrían que hacerle una investigación anatómica al congresista MiKi Torres. César Hinostroza dice que es señora pero, no lo sé, yo lo veo señor. Congresista Humberto Morales.

Habría que conocer bien a Hinostroza para saber si confunde sexos. Víctor Andrés García Belaunde.

Nos llama la atención ir de mentira en mentira, pero esto de poner a Miki Torres como la Sra. K ya pasó todos los límites, creer que los peruanos no llegamos a tener dos dedos de frente es un insulto, quieren librarse y quedar bien con la Sra. K, con la Sra. de los Cuellos Blancos. Gloria Montenegro.

Estamos ante los Cuellos Blancos de Choquehuanca. Luis Galarreta.