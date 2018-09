Velarde a Columbus: “¿Hace cuánto que Keiko no te responde el WhatsApp?”

Frente a frente. Intenso y por momentos encendido debate el de los candidatos de Fuerza Popular y Siempre Unidos. La conducción fue de Maritza Espinoza. Verónica Calderón

Una encendida polémica protagonizaron ayer, en el programa 'Versus Electoral' de La República TV, los candidatos a la alcaldía de Lima Diethell Columbus de Fuerza Popular y Manuel Velarde de Siempre Unidos.

Las críticas y acusaciones no se hicieron esperar. Todo fue intenso gracias al formato utilizado: los candidatos se hacen preguntas y luego se replican.

Cuando Velarde dijo que para combatir la informalidad generaría 500 mil puestos de trabajo en la ciudad, Diethell le dijo que no solo debe decir lo que quiere hacer, sino cómo lo va a hacer. Eso generó la inmediata reacción de Velarde, quien no tuvo reparos en manifestar que "estamos viendo la transformación de Diethell de un candidato que debería estar haciendo propuestas a un sicario político que genera confrontación".

Añadió que "Diethell ya no es el candidato del fujimorismo y le abre paso al verdadero candidato que es Reggiardo" y le preguntó: "¿Hace cuánto que tu jefa Keiko no te contesta el WhatsApp?".

El candidato fujimorista replicó que la ciudadanía está siendo testigo de la incapacidad de Manuel Velarde para responder una simple pregunta, sobre lo que hará para enfrentar la informalidad.

"Para Velarde la formalización significa erradicar los medios de subsistencia de los vecinos. Dice que como no hay seguridad entonces que no haya cambistas en las calles y, como roban celulares, entonces se debe prohibir a nuestros hijos tener celulares", apuntó. Sostuvo que "si ese es el nivel de conocimiento que tiene quien ha sido alcalde cuatro años (en San Isidro), no merece siquiera representar a la agrupación que lo tiene en sus filas".

Velarde devolvió el golpe señalando que Diethell actúa de manera similar que Julio Gagó, a quien consideró como otro candidato fujimorista que busca abrirle paso a Reggiardo. "Lo mismo pasa con Gagó, quien ataca de la misma manera", advirtió.

Propuestas

Sobre las propuestas en materia de seguridad ciudadana, el candidato de Fuerza Popular sostuvo que eso tiene que ver con la articulación de políticas públicas y, de ganar las elecciones, una de las primera acciones a tomar será convocar a una asamblea con todos los alcaldes de Lima.

"Un segundo paso es trabajar de la mano con la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial", pues "de nada sirve que detengan al delincuente si no termina preso".

Para el candidato de Siempre Unidos, la propuesta de Diethell responde a una mirada incompleta, pues lo de la fiscalía en los barrios ya se hizo en San Isidro y hay un aspecto social. "Por ello vamos a generar un programa para la reinserción laboral de los jóvenes que están en pandillas y quienes tienen que tener oportunidades y empleos", precisó Velarde.

Diethell Columbus sostuvo que la ciudadanía necesita espacios públicos de calidad abiertos a todos los vecinos, "y no enrejados y con candados, como en San Isidro, con parques que en la mañana son públicos y en la noche son parques privados".

Sobre el tema del transporte, Velarde dijo que Diethell debería hacer un mea culpa, ya que por razones políticas retrasó la línea 1 del Metro. El debate fue sellado con un apretón de manos. "Hemos sido cariñosos", apuntó Columbus.

El comercio ambulatorio

- Según Diethell Columbus, hay comerciantes en la vía pública por falta de una regulación clara y porque no tienen un medio económico para sacar adelante a su familia, por lo que planteó estandarizar los requisitos de los trámites para que todos se puedan formalizar.

- Dijo que denunciará a los alcaldes abusivos que terminan arrastrando a las mujeres para quitarles sus bienes y después se los roban.

- Velarde consideró que el comercio ambulatorio existe porque nuestra ciudad no ofrece oportunidades ni progreso y por eso "vamos a crear condiciones para generar desarrollo y los comerciantes se vuelvan empresarios y tengan oportunidades de empleo en la ciudad".