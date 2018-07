Poder Judicial en la picota

No, al juez del horror no lo van a defenestrar, solo lo van a encaletar hasta que pase la tormenta. Por ahora de manera efectista han quitado a Hinostroza Pariachi de la presidencia de la Segunda Sala Penal Transitoria, que será desactivada; tampoco representará al Poder Judicial ante la Academia de la Magistratura, pero mientras se hacen estos movimientos para contentar al público, en El Peruano acaba de salir la resolución con la suerte que le espera: ninguna miseria, ni castigo, ni destitución, porque lo que nuestras autoridades creen que merece son unas vacaciones pagadas. Vuelve y se incorpora a la Sala Constitucional y Social Permanente. A ver si así el pueblo baja la guardia.

Si pese a las graves acusaciones no lo retiran del Poder Judicial es porque hay colusión, porque los altos mandos también tienen mucho que esconder. Por eso hemos exigido desde la sociedad civil una vez más que se vayan todos, que se haga con urgencia una fumigación profunda de la justicia. Pero las señales son muy distintas a las que esperamos.

¿Cómo vamos a creer en las intenciones del presidente Vizcarra de reformar por completo el Poder Judicial si al juez que está en la picota lo blindan a golpe de resolución? ¿Por qué este tipo de personajes tiene tanto poder? ¿Por qué no se ha anunciado su destitución inmediata? Si Vizcarra no lo hace me temo que estaremos ante una inminente nueva crisis de gobierno, pues la vigilancia ciudadana está funcionando: El papel que está cumpliendo el periodismo autónomo, el valiente y profesional trabajo de IDL Reporteros y Gorriti, es primordial y nos hace sentirnos orgullosos. La marcha de ayer ha sido un primer paso y se seguirán convocando manifestaciones de repudio.

Ha costado verlo pero cada vez somos más conscientes de que mientras no se desfujimorice la política, mientras no haya una reforma constitucional y una limpieza total de los poderes del Estado seguiremos viviendo en los 90.