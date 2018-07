00:00 00:00 Descargar MP3 HTML5 audio not supported

Rosa María Palacios, conductora de ‘Sin Guion’, se refirió a las propuestas de reforma del Poder Judicial que han surgido a raíz de los audios propalados por IDL-Reporteros, en los que quedaron al descubierto negociados bajo la mesa entre jueces, magistrados del CNM y otros personajes.

La periodista y abogada señaló que estas iniciativas datan desde hace muchos años y, si bien todas han aportado lo suyo, también han fracasado. “Si no, no tendríamos el grado de corrupción e impunidad que tenemos en el sistema judicial peruano”, sostuvo.

PUEDES VER Juez Hinostroza fue designado miembro de otra Sala de la Corte Suprema

“El Poder Judicial no se puede reformar a sí mismo porque no tiene capacidad legislativa. Lo mismo sucede con el Poder Ejecutivo. No obstante, en el Congreso no hay el más mínimo interés de modificar el statu quo que ha beneficiado al APRA y al fujimorismo, que, aliados, tiene mayoría en el parlamento”, indicó Rosa María Palacios.

La conductora de ‘Sin Guion’ se reafirmó en su postura de que se debe hacer un cambio total de magistrados. “No hay solución verdadera que no pase por la remoción completa del Consejo Nacional de la Magistratura, sus siete miembros y sus accesitarios”, aseveró.

De otro lado, criticó la forma de evaluar a los aspirantes en los concursos del CNM tal y como se vio en un video difundido en redes sociales. “Un concurso en el que se le pregunta a una concursante cuál es la receta del cebiche de pato, evidentemente está amañado”, añadió RMP.

Como en el Congreso se necesitan 87 para que se proceda, Palacios explicó que, para que se cumpla el requerimiento de Martín Vizcarra de aplicar el artículo 157 de la Constitución, se debe hacer una Cuestión de Confianza.

“A través de su primer ministro, César Villanueva, se hace un pedido formal convocando a sesión extraordinaria del Congreso de la República, cuyo reglamento lo faculta. El único punto de agenda: discutir una moción para que se aplique 157 de la Constitución con carácter de confianza”, comentó Rosa María Palacios.

Ella explicó que, de no darse esto, el presidente Vizcarra pierde su Gabinete, pero se disuelve el Congreso por ser la segunda (ya lo hicieron con Zavala). “Se puede disolver el Congreso, convocar elecciones y elegir nuevos legisladores que sí estén dispuestos a liquidar el cáncer de corrupción que tenemos”, dijo.

“Los 87 votos que se necesitan sólo pueden salir del fujimorismo, y el fujimorismo está comprometido con la corrupción en el Poder Judicial y el CNM”, agregó.