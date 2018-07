Juez Hinostroza se negó a revelar la identidad de la “señora K”

El presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, se negó a revelar la identidad de la “señora K” con la que se coordina una reunión mediante un tercero, de acuerdo a los audios difundidos por Panorama.

En su primer descargo, César Hinostroza señaló que no se refiere a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori y descartó, además, haberse reunido con esta. Sin embargo, evitó decir quien es la “señora K”.

“Ya he mencionado que no me he reunido con la persona que se está especulando”, reiteró. “Se supone que esta investigación la están siguiendo no solo a través de las grabaciones, sino también con seguimiento", agregó César Hinostroza en RPP Noticias.

"Se supone que si me han seguido (…) se pueden pedir tranquilamente las cámaras de seguridad de ese inmueble, no de la casa, sino de la municipalidad correspondiente. Allí se apreciará si a esa hora que indican en el audio hubo reunión o no y si concurrió esa persona”, acotó ante los cuestionamientos.



Asimismo, el magistrado dijo que se deben separar las conversaciones de “función jurisdiccional” y la de su “vida privada”.

"Si mañana sale un audio con Juan, con Pedro, no tengo por qué estar explicando con quienes me reúno, es parte de la vida privada (...) No tengo ninguna obligación de dar con quién me reúno”, sostuvo César Hinostroza.

Como se sabe, en nuevos audios el juez supremo César Hinostroza coordina una reunión con un tercero, que le dice que la “señora K” de “la fuerza número 1” quiere una cita en horas de la tarde.