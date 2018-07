Juez César Hinostroza coordina reunión con misteriosa “señora K” 

Un nuevo personaje se ha visto involucrado al cuestionado presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, César Hinostroza, tras la revelación de un nuevo audio donde se coordina una reunión con esta persona.

En el diálogo difundido por “Panorama” se oye al magistrado supremo conversar con un tercero, con quien organiza una cita con la “señora K”. El interlocutor solo brinda una letra del nombre y precisa que se trata de “la Fuerza número 1”.

Hinostroza Pariachi parece no comprender de quién se trata, pero cuando le mencionan con insistencia la “K”, reconoce afirmativamente a quién se hace alusión. “Ah, ya, ya, ya te entiendo. Ya te entiendo”, responde.

Transcripción de audio

Interlocutor (A): Aló, doctor

Juez Hinostroza (B): Sí, hermanito, te escucho

-Listo, ya estoy aquí en Muruhuay

-Qué tal hermanito, cómo va la cosa

-Me llamó la señora y quiere mañana a la 1:00 p.m. juntarse unos minutitos con usted en mi casa

-¿Cuál señora, hermano? Así en forma genérica, señora qué

-K. La que usted fue a su casa, pues, y le dio, caramba, la de, la del... caramba... este.. La fuerza número uno.

-La señora, no sé quién será, ¿a qué hora sería mañana?-La señora, no sé quién será, ¿a qué hora sería mañana?

-A la 1:00 p.m. Es la... caramba, cómo le digo, con la K

-Ah, ya, ya, ya... Ya te entiendo, ya te entiendo. Mañana a la 1:00 p.m. Bueno, tendré que entonces suspender una reunión. A mí me gustaría que sea a las 11, pregúntale si se puede.

-A las 11.

-De la mañana, sí, porque a la 1 tengo un almuerzo ya programado, dile. Consúltele y de acuerdo a eso me avisas.

-Ya pues. ¿Sabe de quién le digo, no?

-Sí, ya sé quién es, ya sé. Sí, sí. Sí, yo, le sugerí, más bien, yo le sugerí que sea en tu casa.

-En mi casa a las 11. Ya, ahorita le digo.

Sobre este nuevo audio no se brindan mayores detalles, pero aparecen en el marco de los cuestionamientos que recaen contra el magistrado supremo, quien está envuelto en presuntos actos de corrupción junto a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

De acuerdo a las interceptaciones difundidas por el portal IDL-Reporteros el pasado sábado, se escucha al juez conversar con un interlocutor no identificado sobre una posible reducción de condena a un violador sexual.

Sobre este hecho, Hinostroza brindó ayer una conferencia de prensa y descartó haber favorecido con la absolución o rebaja de condena a un abusador sexual. Afirmó que estos audios no tienen validez y que se está violando sus derechos.

El Consejo Nacional de la Magistratura abrió en la víspera una investigación preliminar por estos hechos.

Hinostroza y Joaquín Ramírez

El juez César Hinostroza estableció en agosto del 2017 una casación que fue usada para archivar el proceso por lavado de activos que enfrentaba el exsecretario general de Fuerza Popular y exbrazo derecho de Keiko Fujimori, Joaquín Ramírez.