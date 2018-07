Juez Hinostroza se victimiza y denuncia que vulneraron el secreto de sus comunicaciones

César Hinostroza Pariachi, presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, —a quien se le escucha dialogar sobre la posible reducción de una condena e incluso la absolución de una persona acusada de violación sexual de una niña—, asegura que vulneraron el secreto de sus comunicaciones telefónicas al haber grabado su conversación del 4 de abril.

“Denuncio la vulneración de mi derecho fundamental de mis comunicaciones”, se defendió en conferencia de prensa en en medio de la crisis desatada tras la difusión de audios que comprometen también a tres miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Sobre el contenido del material, el juez supremo refiere que las conversaciones son intrascendentes y que no configuran alguna responsabilidad penal.

"La grabación es inconstitucional, pero no me escudo en ella. En el supuesto de que se dé validez, no hay nada con connotación penal. Habrá que ver, quién avala este tipo de grabaciones delincuenciales. No hay nada ilícito", remarcó

Aunque reconoció que su voz es “inconfundible” y que, por lo tanto, no podría negar la autenticidad del audio, Hinostroza denunció que el material “está editado, recortado”, además de que los diálogos “están descontextualizados".

En ese sentido, el juez supremo pide que se exhiba el audio completo y se someta a peritaje este material difundido por IDL-Reporteros en el que se "negocia" la reducción de pena de un violador de menor de edad.

Respecto a este caso, César Hinostroza niega haber negociado si se condenaba o no al acusado de ultrajar a una niña de 11 años. Es más, asegura que su Sala elevó la pena de 12 a 20 años en contra del sujeto.

“Nuestra sala aumentó la pena de 12 a 20 años de pena privativa de libertad para el agresor. [...] La familia de la niña ultrajada debe estar contenta con la Sala porque le hemos puesto una pena de ocho más al agresor”, indicó.

Finalmente, señaló que no puede ser apartado del cargo sin una investigación formal. "No me pueden apartar de un cargo por unos audios cuestionados", reiteró.