Arequipa: Zegarra niega copia de sus planes anteriores, dice que no los puede cambiar por tener el mismo objetivo

Mónica Cuti Yauli

El exalcalde provincial de Arequipa, Alfredo Zegarra Tejada, siempre habría tenido en mente postular al Gobierno Regional de Arequipa.

Pues, según dijo, los planes de gobierno, que elaboró desde la primera vez que postuló al sillón provincial de Arequipa en 2010 y para su reelección en 2014, fueron pensados para aplicarse en la provincia y región, por lo que tienen la misma misión y visión, y no pueden cambiarse.

Así justificó que 66 de las 147 propuestas que figuran en su plan de gobierno, para postular a gobernador regional, fueran copias íntegras de las anteriores que presentó, como reveló La República la semana pasada.

"Mis planes no pueden cambiar porque tenemos una perspectiva de ciudad y de región, por lo tanto tenemos que sacar todo lo bueno que tenemos (propuestas). El padrenuestro es igual en todas las ciudades, nosotros también tenemos un padrenuestro, un ideario, no podemos estar cambiando cada rato", señaló.

Entre las propuestas calcadas, está “preservar y disponer progresivamente de parques zonales en las provincias de la región Arequipa, como verdaderos pulmones de las ciudades y áreas colindantes”, que es reciclada desde 2011; en la propuesta, se cambió la palabra "provincia" por "provincias de la región Arequipa".

Zegarra no aceptó las observaciones, muy por el contrario dijo que quienes las realizan son personas mal intencionadas que quieren tergiversar la verdad. "Yo no entiendo, a mí me sorprende esto; si uno tiene un ideario, no puede estar cambiando cada rato. Tengo una visión de Arequipa y eso tiene que ir yendo con todos los planes de gobierno", reclamó.

FALTA DE SERIEDAD

Para el sociólogo Pablo Raúl Fernández Llerena, no hay seriedad en la elaboración del plan de gobierno de Zegarra. Pues no se puede adecuar propuestas provinciales a regionales, porque las necesidades son distintas en ambos sectores.

Explicó que el exburgomaestre solo tiene visión de cómo manejar un gobierno local, mas no regional, porque hay más necesidades que requieren ser atendidas en las provincias, pero no se consideran en los planes de gobierno, se recurre al facilismo del copia y pega.

“Se está recurriendo a problemas caseros y no de fondo, hay temas como el agua, pueblos aislados totalmente como en Condesuyos, Caravelí, La Unión y otros. El error de Zegarra es convertir los problemas locales en regionales, cosa que no es”, sostuvo.

Agregó que el reto de quien gane la elección como gobernador es invertir en las provincias para evitar más migraciones.