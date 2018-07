¡Insólito! JEE de Arequipa admitió candidatura de Vidal Pinto

Elmer Mamani

Vivir cerca de tres años entre rejas no desanima a Vidal Pinto Paredes de seguir haciendo política. El cuestionado exalcalde del distrito arequipeño de Uchumayo presentó su inscripción para ocupar nuevamente esa alcaldía, esta vez por el movimiento regional Unidos por el Gran Cambio.

Se presumía que su candidatura se derrumbaría, ya que la exautoridad de Uchumayo cuenta con una sentencia de corrupción firme por cometer el delito de cohecho pasivo propio (coima), lo que informó en su hoja de vida.

La Ley N.° 31717 impide que los condenados por corrupción, terrorismo o violación sexual, con sentencia consentida o ejecutoriada, aún cuando estén rehabilitados, sean candidatos.

Increíblemente, el Jurado Electoral Especial (JEE) de Arequipa admitió y dispuso publicar su lista con su Resolución N.° 047-2018 del 2 de julio. Si no se presentan tachas contra su postulación, Pinto tendría el camino libre para participar en la contienda electoral.

La decisión del JEE se dio luego que la agrupación política levantó una de las dos observaciones que se le halló. Se objetó que el candidato a regidor James Aragón Gil no presentó su solicitud de licencia sin goce de haber por laborar en el municipio de Uchumayo. Además, se advirtió que los seis aspirantes (un alcalde y cinco regidores) no consignaron sus declaraciones juradas de no tener deudas con el Estado. Pero en nada se refirió a la sentencia por corrupción de Pinto.

"Por el hecho de tener una condena por corrupción, él (Vidal Pinto) no podría postular. Hay varios casos donde los Jurados Electorales Especiales están resolviendo en ese sentido", indicó el exasesor del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Julio César Silva Meneses.

Al letrado, le llamó mucho la atención que el JEE de Arequipa no advirtiera de la situación legal del exburgomaestre.

EL FAMOSO VIDEO

Vidal cayó por un video. Lo grabaron en junio de 2011 contando los billetes (8000 soles) que recibió como coima del empresario Henry de la Borda Tafur para beneficiarlo con ejecutar la obra de "Mejoramiento del parque Villa Unión de Congata". El famoso "diezmo".

Las pruebas eran tan irrefutables, que Pinto Paredes no tuvo otra opción que aceptar su culpabilidad y fue sentenciado a cuatro años y cinco meses de prisión efectiva en 2014.

El culpable salió del reclusorio de Socabaya en 2016. Argumentó haber cumplido los dos tercios de la pena, tener 65 años y problemas de salud. Pese a esto último, sigue queriendo ser autoridad.

Silva Meneses indicó que, en el país, se han presentado varios casos donde sentenciados por corrupción insisten en ser candidatos. Su argumento: la ley solo debe afectar a los que sean condenados posteriormente a la promulgación de esta, enero del 2018.

"Cuando estuvo en discusión el impedimento a la reelección, los alcaldes decían que no se podría aplicar a ellos, pero finalmente el Pleno del JNE lo está haciendo. Considero que el JNE seguirá esa misma línea en estos casos", indicó Silva. ❧