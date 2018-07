Daniel Alfaro: “Creemos que puede seguir aumentando el salario docente”

Suspendida la huelga de un sector de docentes, en la víspera de su presentación en el Congreso, el ministro de Educación, Daniel Alfaro, asegura que seguirá dialogando con "todos los grupos", pero que defenderá la rectoría del sector. Se pronuncia sobre el magisterio, los textos escolares y el enfoque de género en el currículo escolar.

- Su balance de la huelga.

Desde el inicio detectamos un acatamiento del 5%, que ha sido menor al porcentaje de la huelga del año pasado. Hoy (ayer) ha estado entre 3% y 4%. A nivel nacional ha tenido poca acogida, pero en algunas regiones se ha sentido un poco más.

PUEDES VER Pedro Castillo anuncia suspensión de huelga de maestros [VIDEO]

- ¿La facción de Castillo puede ser un problema a futuro?

Somos muy abiertos al diálogo para recibir a todos los grupos del magisterio. Las puertas siempre están abiertas, pero el diálogo tiene que ser en paz. Bajo esa lógica, encantados de seguir recibiendo a esta facción y a los otros grupos.

- ¿A pesar de que se le vincula con grupos radicales?

Hay que ser bien claros: nuestros profesores no son terroristas. Podemos detectar que grupos radicales quieren infiltrarse en el magisterio, pero no hay pruebas tangibles.

- El magisterio está fraccionado. ¿Cómo lograr consensos en ese panorama?

La reforma magisterial es la que deposita la meritocracia en la educación y no puede haber retrocesos. Con ese principio entablamos con el magisterio las relaciones, que todavía no son muy fuertes. Hay que reconocerlo.

- El Sutep quiere ir al arbitraje y no descarta una huelga.

Con el Sutep tenemos una buena relación. Hemos iniciado el proceso de negociación colectiva. Creo que todavía tenemos espacio para dialogar.

- En general hay dos grandes temas: evaluación docente y mejoras remunerativas.

La evaluación es perfectible. También se reconoce la meritocracia con los nombramientos, que se harán anualmente y que permiten acceder a los ascensos e incrementos remunerativos. Al margen de eso está el salario base. El año pasado era S/ 1.555 por 30 horas semanales. Desde enero del 2018 es de S/ 2.000 por las mismas horas. Creemos que todavía podemos seguir incrementando los salarios, pero no se puede negar que ha habido un incremento sustancial.

- Cambio de tema. El Congreso lo ha citado por los textos escolares cuestionados.

Solo se distribuyeron en 1.900 instituciones educativas de secundaria. A principio de año se entregaron también los textos de antología literaria. La finalidad educativa del complemento de comprensión lectora se logrará con esa antología.

- ¿Entonces ya se retiraron esos libros?

Estamos pidiendo a los directores que los recopilen y los almacenen para darles de baja en diciembre.

- ¿Se ha iniciado alguna investigación interna?

Se hará una investigación de los procesos que llevaron a elaborar todos los textos. Allí existe la oportunidad de mejorar. Como en el 2020 debemos renovar todos los títulos de acuerdo al nuevo currículo, estamos implementando unos lineamientos.

- ¿Cuáles son?

Tres cosas: lograr que el currículo se vea plasmado en el recurso pedagógico, contar con equipos especializados y técnicos y hacer un proceso con mayor predictibilidad y transparencia. Así podremos identificar con más facilidad en qué momento de la cadena de elaboración se encuentra la responsabilidad de cada especialista. En el proceso debemos tener espacios de diálogo con diferentes actores.

- ¿Seguirá convocando a grupos conservadores y negacionistas?

Las opiniones que podamos recoger no son vinculantes en la elaboración de textos escolares. Que podamos conversar con diferentes grupos, me parece perfecto. El gobierno está para escuchar, pero al definir contenidos vale la rectoría del ministerio. Que no se piense que hay injerencia política o ideológica.

- ¿Realmente no hay injerencia? Tienen la demanda de Padres en Acción, a los fujimoristas en el Congreso, a 'Con mis hijos no te metas' que lo amenazan "por no haber aprendido la lección".

Todas las acciones que haga el ministerio van a estar sometidas a evaluaciones subjetivas a favor o en contra. En el tema de Padres en Acción el ministerio siempre ha defendido el currículo nacional.

- ¿Y el enfoque de género?

Hemos defendido el currículo en su integridad, que incluye un enfoque transversal de igualdad de género.

- ¿Se está aplicando el currículo?

Estamos empezando con primaria; el próximo año comenzará en secundaria. Lo más fuerte será en 2020, cuando renovemos toda la dotación de cuadernos de trabajo.

- Para entonces debe estar resuelta la demanda en el PJ.

Hemos pedido celeridad al Poder Judicial en la decisión sobre el currículo, que es nuestro pilar para la producción de materiales educativos. Para renovar la dotación en el 2020 debemos terminar de elaborar los contenidos a más tardar en agosto del 2019. Tenemos una ventana de solo un año para renovar más de 75 títulos.

- En relación al conflicto armado, hay pedidos para no usar la CVR como referencia. ¿Cómo se resolverá eso?

En esto están los especialistas, en el detalle de cómo se va a explicar para cumplir con la finalidad educativa. Queremos contar claramente que las organizaciones terroristas fueron criminales y que existieron diferentes grupos que los enfrentaron valientemente, como las Fuerzas Armadas, pero que en el enfrentamiento se generaron excesos que han sido judicializados.

- Saavedra y Martens defendieron posiciones institucionales, pero fueron sacados por el Congreso.

La relación que he tenido con la comisión de Educación ha sido bastante transparente. Creo que podemos encontrar soluciones para viabilizar la política educativa.

- Otros lo han criticado por no tener una defensa firme de políticas como el enfoque de género...

Lo dije muy claro en un tuit: he leído todas las preocupaciones en relación al liderazgo que estábamos teniendo y quiero ser contundente en la posición del Minedu: la igualdad de género es una herramienta que debemos utilizar para erradicar la violencia contra la mujer desde las escuelas.