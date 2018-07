No le tengo ninguna envidia a FP

Hacer una mesa directiva con la minoría es un absurdo constitucional y democrático. Pedro Olaechea, ex de PpK y hoy bastante coincidente con FP.

Del Castillo pidió un televisor, luego lo negó. Ahora está en Rusia. Veo muy difícil que sea candidato. Lourdes Alcorta sobre la disputa por la presidencia del congreso.

En el Congreso no se practica ese tipo de cosas. Vocero de FP Daniel Salaverry sobre los fujitrolls.

Sheput, Violeta y Bruce. Héctor Becerril sobre quiénes son las viudas de PPK.

Es una pena que responda como matoncito de barra brava. Por eso la imagen tan lamentable del parlamento. Juan Sheput sobre Galarreta.

Es una decisión municipal, el Ejecutivo no tiene ahí una opinión definida. No, no creo que el ‘Parque Héroes de la Democracia’ duplique las funciones del LUM. Premier César Villanueva.

Yo voy a hablar y hablo con el presidente, con el que he tenido y sigo teniendo la mejor de las relaciones. Villanueva desvalorizó el rol de la bancada. Mercedes Aráoz.

De mi parte no hay ninguna diferencia con ellos. Si ellos tienen una opinión diferente, es problema de ellos. Son las opiniones de la señora Aráoz, sobre las cuales yo no voy a comentar absolutamente nada. César Villanueva.

No le tengo ninguna envidia a Fuerza Popular. No quiero ni parecerme a ellos. Mercedes Aráoz.

Mi postulación no parte de un tema con mi padre. Luis Castañeda Pardo.

Luis Castañeda pone de candidato a su hijo para que lo encubra. Gloria Montenegro.

El señor Nava era un acólito del señor García y lo acompañaba a todas partes; le abría la puerta y le limpiaba los zapatos. Era un total servilismo. Ahora entendemos. Utilizó el poder para hacer negocios y enriquecerse. Víctor Andrés García Belaunde.

Estoy trabajando, conozco el tema de medios y publicidad para buscar alternativas. Lourdes Alcorta a la semana de promulgar la ley mordaza, confirmando el apresuramiento en sacar esta ley contra los medios.

No, no se hace ningún homenaje. Nosotros tenemos que acostumbrarnos a festejar la victoria, no a festejar la derrota. Si no, volveríamos al pasado. Juan Carlos Oblitas.

Ese es el verdadero Perú y no el que ha fabricado una serie de cretinos. Rafael Rey sobre la barra peruana en Rusia.

No tenemos plan B, Ricardo es la prioridad y punto. Juan Carlos Oblitas.