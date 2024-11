El empresariado y el Gobierno actual

Se profundiza entre el empresariado participante en la CADE Ejecutivos 2024 la desconfianza en el actual Gobierno de Dina Boluarte y el descrédito alcanzado por su gestión.

La encuesta que publica Apoyo en el marco de la CADE que hoy se clausura en Arequipa pone en claro que para los empresarios subsiste el clima adverso para el desarrollo de sus actividades. La percepción de retroceso del país se intensifica y alcanza el 63% de los encuestados, mientras que el Ejecutivo en su conjunto recibe un 8% de aprobación.

Citan la corrupción como principal problema, pero la inseguridad ciudadana ocupa un importante segundo lugar, con 82%, a solo un punto del primero. El tercer lugar corresponde a la situación política del país y el subsiguiente a la falta de liderazgo del Gobierno.

Las autoridades políticas no cuentan definitivamente con el respaldo empresarial. La presidenta Boluarte tiene el 6% de la aceptación, en tanto que el Congreso, autor de una serie de medidas procrimen, apenas recibe el 2% de las adhesiones. El primer ministro Gustavo Adrianzén también es aprobado por un magro 6% y el titular del MEF bordea el 20%.

El mismo clima de desconfianza permea a las principales instituciones que son tutelares del Estado. Sobre todo, las que corresponden a la justicia, cada una con menos de un dígito.

El manejo macroeconómico del sólido BCR constituye la excepción dentro del carácter tan pesimista que rodea esta encuesta, con un rotundo 99% de respaldo.

Como síntesis, podemos señalar que la pesimista atmósfera empresarial está de retorno. Con el agregado de la inseguridad ciudadana que padecemos y que no parece mejorar ni con estados de emergencia y otras medidas efectistas que no producen los resultados esperados. El 2025 no genera tantas expectativas, aunque asoma siempre la esperanza de cambio y mejores oportunidades para el país.