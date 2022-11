Gracias por la venganza, Sres. Cerrón, por Augusto Álvarez Rodrich

Así como el mote,la papa y el maíz son serranos, el amor también es serrano, ustedes saben: más me pegas, más te quiero. Pedro Castillo.

Quisiera invocar al congreso para que ejecutivo y congreso terminemos de una vez con estas peleas, hay personas muy capaces, de buena fe, que nos podemos sentar a dialogar y trabajar por el bien del país. Premier Aníbal Torres.

A nosotros no nos van a pisar el poncho, esto se respeta. Exhorto al congreso a que le eche una mirada al pueblo, a Pedro Castillo, y deje de ponerle zancadillas al gobierno, porque este gobierno viene del pueblo. Pedro Castillo.

Como hubiese querido que niños de San Isidro y Miraflores también se unan con el resto de la patria. Ellos son buenos, a ellos también los queremos, lo que pasa es que un pequeño sector de la sociedad en estos lugares los deforma mentalmente para hacerles creer que son superiores. Aníbal Torres.

En el estilo personal, Torres se perfila cada vez más como una versión incipiente de Isaac Humala. Aunque Torres sin más ideología que la viveza silvestre, aunque no mucha. Ambos creen que la avanzada edad es una patente de corso para la malacrianza. Mirko Lauer.

Señora Blanca Nélida Colán 2.0, me tienes bronca porque te dije que eres golpista. Betssy Chávez a la fiscal de la nación, quien le ha abierto investigación por tráfico de influencias.

PUEDES VER: Pedro Castillo se reunió con ministros de su gabinete y con abogados de Guillermo Bermejo

Prohíben el viaje a México y aíslan al Perú del mundo. Alejandro Salas sobre el congreso por negarle el permiso para viajar al presidente Castillo.

Ya me ha llamado varias veces para ser premier. Puse ciertas condiciones, le dije que iría con mis ministros, lo cual me fue negado. Es una persona intrínsecamente corrupta. Rafael López Aliaga sobre por qué no se reúne con Castillo.

Sicarios de la información. Betssy Chávez sobre los medios que denuncian sus actos de nepotismo.

Solo ha sido un felpudini del presidente Castillo por mantenerse en el cargo. Secretario general del Sutep, Lucio Castro, sobre el ministro de educación Serna.

Hemos solicitado ser incorporados en el grupo de trabajo para la reestructuración de Servir y nos han dicho que no. Janeyri Boyer, presidente de Servir.

Gracias por la venganza, señores Vladimir y Waldemar Cerrón. Guido Bellido tras renunciar a Perú Libre.