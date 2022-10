Falso muerto, verdadero vivo, por Mirko Lauer

Si el anfitrión de la calle Sarratea se ha podido hacer matar, es probable que haya podido hacerse resucitar en el Reniec. La misma imagen facial, pero cambios en otros aspectos sustantivos de su identidad, como lugar y fecha (aprovechar para rejuvenecer). A partir de un momento el perseguido Alejandro Sánchez aspiró a ser el hombre invisible.

En realidad puede haber renacido dos veces. Una cuando obtuvo un nuevo DNI trucho, con el que acaso circula, si lo tiene. Otra cuando Reniec anuló su fallecimiento, evidenciando que este falso muerto es un verdadero vivo. Consecuencia: desde la semana pasada el registro de fallecimientos ya no será por el cómodo Internet, sino a mano.

¿Por qué fuga tanto Sánchez, al grado de querer borrarse del mundo de los vivos? Haber sido anfitrión de la Breña castillista no parece un motivo suficiente. Quizás se oculta por algo diferente que la Fiscalía conoce, pero el gran público no. Pero a la vez no todos saben realmente por qué deben fugarse, y cómo eso los puede beneficiar.

El deseo de Sánchez parece haber sido fugarse y a la vez poder seguir llevando una vida sin sobresaltos. Algo así como DNI nuevo, vida nueva. Por lo menos hasta que llegue el momento de restablecer la propiedad de sus inmuebles, o de reunirse con su familia. Un verdadero renacimiento, que todavía no se ha producido. ¿El renacimiento de Sánchez en Reniec ha sido voluntario?

A estas alturas quizás se va a necesitar una teoría de la fuga. Hay prófugos convencidos de que su escapada puede ser para siempre; es el caso comentado aquí. Luego hay los que se conceden una tregua para organizar su defensa, o para esperar que la situación les sea más favorable. También hay los que escapan por simple reflejo o por costumbre.