Reajuste mortal

El Ministerio de Salud (MINSA) ha sincerado el número de fallecidos por la pandemia luego de un análisis de 20.000 decesos en los últimos meses, con lo que se agregan más de 3.600 muertos a las cifras oficiales. Con este reajuste, el Perú tiene 17.455 mil muertos por causa del coronavirus tras una evaluación de las cifras de muertes provocadas por el COVID-19.

Según la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, esta rectificación solo alcanza hasta el mes de junio, quedando pendiente el análisis de los datos del mes de julio, de modo que deben esperarse más reajustes.

Como se recuerda, varios datos revelados por medios y especialistas indicaron desde el mes de mayo la existencia de un subregistro de fallecidos, negado reiteradamente por el MINSA, que solo reaccionó cuando algunas direcciones regionales de salud, como las de Loreto y Ucayali, mostraron cifras con amplias discrepancias. Esto motivó que el presidente de la República ordenara un análisis exhaustivo de estas diferencias.

Los datos alcanzados indican un subregistro de 900 fallecidos por mes. La idea de que se trata de un desfase y que esto ocurre siempre en los eventos de la magnitud, como ha expresado la titular del MINSA, es relativa, y no atiende los problemas de fondo de esta brecha entre la información oficial y los hechos.

No es, como se pretende afirmar, que el problema se circunscribe a la notificación. Es cierto que son casi 8 mil organismos que notifican los decesos. No obstante, desde hace por lo menos 8 años, el país cuenta con un registro y codificación de las defunciones a cargo de una institución especializada, el Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF), que estos meses ha sido lo más riguroso posible en la recepción de los fallecimientos. El subregistro actual no obedecía a la falta de notificación sino a la inclusión de los fallecidos en el rubro del coronavirus.

Es un hecho que las familias no han escondido a sus muertos sino que los decesos se han producido especialmente en los domicilios debido a la falta de acceso de las personas enfermas a los servicios de salud por falta de campo clínico, lo que hizo imposible la certificación profesional del fallecimiento.

Es correcto que el grupo de trabajo siga en funciones y no solo por el trabajo pendiente respecto al mes de julio. Hay que recordar que entre marzo y junio de este año, han muerto más de 71 mil personas, un número mucho más alto que años anteriores, lo que significa, con la cifras del SINADEF, que no se tiene explicación de muchas muertes más.