Lo que dijo Mazzeti

Llorones. Llorones y quejumbrosos. Me refiero a los gobernadores regionales del sur, quienes protestaron ante el presidente Vizcarra, en plan acusetas, por las declaraciones dadas en Arequipa por la ex ministra de salud y actual coordinadora del Comando Covid-19, Pilar Mazzetti.

¿Qué dijo Mazzetti? Lo que le correspondía como autoridad: Decir la verdad, ser transparente, hablar con firmeza, y hasta con crudeza. Como para samaquear a los indolentes y a los apocados y a los indiferentes.

¿Qué dijo Mazzetti? Que lo que estamos viviendo es una guerra. Una guerra atípica. En la que cada uno de nosotros es soldado y enemigo a la vez. Soldados, porque es nuestro deber combatir al virus. Enemigos, porque somos potenciales portadores y transmisores de la enfermedad.

¿Qué dijo Mazzetti? Que las cosas han cambiado. Que el país que conocíamos ya no es el mismo. Que ese Perú ya se acabó, no existe más, no volverá. Que la inmadurez social y política deben guardársela todos en el bolsillo.

¿Qué dijo Mazzetti? Que este no es el momento de quejarnos. Que no hay equipos ni pruebas ni infraestructura suficientes. Que hay que ser claros. Que hay que ser directos.

¿Qué dijo Mazzetti? Que si no somos responsables y competentes y eficientes, nos vamos a quedar sin país. Que todo está hasta el perno. Que son inaceptables los tumultos. Que no nos podemos demorar en la toma de decisiones.

¿Qué dijo Mazzetti? Que si no somos conscientes del dramático presente que enfrentamos, la cosa se pondrá gravísima.

¿Qué dijo Mazzetti? Que es la hora de deponer nuestras diferencias. Que es la hora de actuar. Que no actuar es traicionar a la patria. Que la gente se está muriendo. Que en Lima se están comprando sistemas refrigerados para almacenar los cuerpos, porque las empresas de cremación no se dan abasto. “Así estamos”, dijo Mazzetti.

¿Qué más dijo Mazzetti? Que si las autoridades no se unen, las poblaciones van a pagar el precio. Que tenemos la oportunidad histórica de cambiar como sociedad, pero para ello hay que dejar de ser quisquillosos.

¿Qué más dijo Mazzetti? Que requerimos sentido de urgencia. Que tenemos que encontrar una forma de unirnos. Que las necesidades son claras, “¡Pero todo falta, maldición, todo falta!”, dijo Pilar Mazzetti.