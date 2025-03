Claves para una mascota saludable

La llegada de un cachorro al hogar representa una etapa llena de alegría y también de grandes responsabilidades, por eso, especialistas veterinarios resaltan la importancia de fijar hábitos de cuidado desde el primer momento con las mascotas, siendo uno de los elementos fundamentales en esto, velar por una atención veterinaria temprana, la vacunación con productos innovadores y la desparasitación externa después de las 8 semanas de vida son medidas clave para para garantizar su salud y el bienestar a largo plazo.

El parvo, como comúnmente se le conoce al parvovirus, se genera por un virus que ataca a los canes tiernos que no han sido vacunados, aunque existen algunas posibilidades de que los perros adultos jóvenes puedan padecerla. En tanto, el distemper, también conocido como moquillo canino, puede causarle daños en su aparato digestivo, respiratorio y, a menudo, en el sistema nervioso.

"Los Médicos Veterinarios sabemos que estas enfermedades son las que más preocupan a las familias y cuidadores de mascotas. El parvovirus y el distemper tienen tasas de mortalidad muy altas y un gran número de cachorros no sobreviven una vez que se infectan, por lo que es primordial que el Médico Veterinario administre una vacuna que pueda protegerlo a partir de la sexta semana de edad ", comenta la Dra. Silvia Panta, Representante Técnica de la Unidad de Animales de Compañía en MSD Animal Health en Perú, compañía reconocida por su dedicación a la investigación, desarrollo y comercialización de productos de alta calidad para la salud animal.

Es por esto que desde MSD Animal Health en Perú, recomiendan los siguientes cuidados a considerar con los cachorros:

Cuidado ante parásitos externos: por otro lado, la protección contra parásitos externos como pulgas y garrapatas debe comenzar desde las 8 semanas de edad, utilizando productos específicamente formulados para cachorros y siguiendo las recomendaciones del médico veterinario de cabecera. Estos ectoparásitos no solo causan molestias, sino que pueden transmitir enfermedades graves.

"Un aspecto que frecuentemente se pasa por alto es la importancia de llevar un registro detallado de todas las desparasitaciones, vacunas y controles veterinarios, lo que permite mantener un seguimiento adecuado de la salud del cachorro y asegurarnos de que reciba todos los cuidados preventivos en el momento oportuno", indica la Dra. Silvia Panta.

Asimismo, la especialista de MSD Animal Health en Perú recalca que: “Es importante recordar que cada cachorro es único y puede tener necesidades específicas según su raza, tamaño y condiciones de vida. Por ello, se recomienda establecer una relación cercana con un médico veterinario de confianza que pueda guiar a los propietarios en el cuidado específico de su mascota”.

Acerca de MSD Animal Health

A lo largo de más de un siglo, MSD, empresa biofarmacéutica líder en el mundo, ha desarrollado medicamentos y vacunas para una gran cantidad de enfermedades desafiantes a nivel mundial. MSD Animal Health, una división de Merck & Co., Inc., Rahway, N.J., USA, es la unidad de negocio de salud animal global de MSD. A través de su compromiso con Science of Healthier Animals® “La Ciencia de los Animales Más Sanos”, MSD Animal Health ofrece a Médicos Veterinarios, productores, propietarios de mascotas y gobiernos una gran cantidad de soluciones y servicios relacionados con productos farmacéuticos veterinarios, vacunas y manejo de la salud. MSD Animal Health se dedica a preservar y mejorar la salud, el bienestar y el desempeño de los animales. La empresa invierte de forma intensiva en Investigación y Desarrollo, así como en una cadena de distribución moderna y global. MSD Animal Health tiene presencia en más de 50 países y sus productos se encuentran disponibles en alrededor de 150 mercados. Para mayor información, favor de visitar la página https://www.msd-animal-health.com.pe/ o establecer contacto con nosotros a través de las redes LinkedIn y Instagram.

Sobre One Health

En sintonía con nuestra misión “La Ciencia de los Animales más Sanos”, MSD Animal Health apoya la adopción de un enfoque “One Health” para mejorar la salud y el bienestar de los animales, las personas y el medio ambiente que nos rodea. Mediante la colaboración con las partes interesadas, la compañía trabaja para desarrollar nuevas estrategias, productos innovadores y soluciones tecnológicas para los principales desafíos sanitarios que afectan tanto a los animales como a las personas, incluyendo la resistencia antimicrobiana, las enfermedades zoonóticas y las enfermedades transmitidas por vectores, con el objetivo de garantizar un suministro de alimentos seguro y sostenible. Para más información, lee nuestro posicionamiento sobre One Health que se encuentra en msd-animal-health.com. Además, visita la página https://www.msd-animal-health.com.pe/ o ponte en contacto con nosotros a través de nuestros canales de LinkedIn e Instagram.