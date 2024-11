‘El Lord’ sorprende con su versión en landó de ‘Morena mía’, un clásico de Miguel Bosé

Alberto J.C. Castillo, conocido artísticamente como ‘El Lord’, se consolida como un talentoso artista multidisciplinario dentro de la escena del entretenimiento nacional. Este versátil cantante, actor y director ha sorprendido recientemente con su versión en landó de ‘Morena mía’, un clásico de Miguel Bosé, donde combina los ritmos afroperuanos con un toque de sensualidad contemporánea.



El videoclip de ‘Morena mía’, estrenado el 25 de octubre, ya está disponible en su canal de YouTube, cautivando a sus seguidores. “¡Felicidades! Que no paren los éxitos, te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones siempre”, “Felicitaciones… Quedó súper el vídeo. ¡Que sigan los éxitos, buena fusión!” y “¡Felicitaciones! ¡Está increíble! Que sea el comienzo de muchos éxitos, mi querido”; comentaron sus fans.

¿Quién es ‘El Lord’?



‘El Lord’ se distingue no solo por su talento vocal, sino también por su visión creativa. En su más reciente proyecto audiovisual, dirige y protagoniza un seductor baile junto a Andrea Maestre, colaboradora de la reconocida bailarina Pamela Franco. Inspirado en las propuestas estéticas de videos como ‘Jugo de tamarindo’ de Julio Andrade y ‘Versace on the Floor’ de Bruno Mars, este trabajo celebra el baile como una expresión universal de seducción. “Considero que el landó es el ritmo más sensual dentro del universo latino”, afirma el músico.



Con una creciente proyección en la industria musical, El Lord ha rendido tributo a íconos como Alanis Morissette y Fito Páez, y ha logrado pisar escenarios internacionales como vocalista de la banda mexicana The Funking Coctel. Su versatilidad y pasión por la música lo posicionan como uno de los artistas emergentes más prometedores de la actualidad.



‘El Lord’ anuncia gran concierto



Además de su trabajo musical, el artista está organizando uno de los eventos más esperados del año: ‘Noventa Latinos y 80 más’, una fiesta que dará inicio al verano el próximo sábado 30 de noviembre en el local I WANNA ROCK, a partir de las 10:00 p.m.



Dirigida especialmente a solteros, esta celebración ofrecerá un repertorio renovado con los grandes éxitos de los años 80 y 90, desde baladas despechadas hasta los inolvidables ritmos de Axe Bahía. La noche estará animada por una banda en vivo, garantizando un ambiente vibrante y lleno de nostalgia. Las entradas están a la venta en Joinnus y reservas para el concierto al 977566892.