Conoce el nuevo single de Arctic Monkeys que solo puedes escuchar en Spotify

Hace unos meses la banda inglesa, Arctic Monkeys, publicó su sexto álbum titulado “Tranquility Base Hotel & Casino”. Hoy, la agrupación de Indie Rock sorprendió a sus seguidores al compartir su nuevo Single que, solo se puede escuchar en Spotify.

La banda liderado por el vocalista Alex Turner, grabaron una sesión acústica exclusivamente solo para Spotify en los estudios Electric Lady de New York; además cada tema no pierda la esencia del último disco.

“Spotify Singles” es el título del nuevo single, y cuenta con dos sencillos que integran el conocido tema “Four Out of Five” que se desprende del sexto disco; además la banda se tomó la libertad se hacer un cover “--“ del cantautor Stephen Fretwell.

Muchos usuarios se sorprendieron al escuchar el rotundo cambió musical de cuarteto inglés, ya que la banda es conocido por sus populares temas como Fluorescent Adolescent, I Bet You Look Good On The Dancefloor, R U Mine?, Brianstrom, entre otras. Cada una de las canciones muestra un estilo mas rockero.

Sin embargo, el propio Alex Turner, explicó las verdaderas razones del nuevo estilo que compuso en su último álbum junto a sus compañeros.

“Cuando se trata de darle al disco su título, nunca he encontrado que sea algo que quieras transmitir y es posible que tengas este nombre que lo hace a la perfección, pero luego aparece algo como Tranquility Base Hotel & Casino que se ajusta al proyecto mejor que lo que otra cosa podría”, expresó Turner.

Aquí puedes escuchar el nuevo single de Arctic Monkeys en Spotify.