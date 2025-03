El Ministerio de Salud de Hamás en la Franja de Gaza informó que los fallecidos por los brutales bombardeos israelíes en las últimas 48 horas han aumentado a 970, según un nuevo balance publicado este miércoles. Israel reanudó sus bombardeos sobre Gaza el lunes por la noche, luego de una tregua que había durado casi dos meses.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha advertido que los bombardeos masivos en la Franja de Gaza son solo el inicio de una serie de acciones militares. “Hamás ya ha sentido la fuerza de nuestra mano en las últimas 24 horas y quiero prometerles a ustedes y a ellos que esto es solo el comienzo. Israel luchará e Israel ganará”, declaró. “A partir de ahora, las negociaciones solo se llevarán a cabo bajo fuego”, subrayó.

El portavoz del gobierno israelí, David Mencer, informó que la reanudación de los bombardeos en Gaza —los mayores desde que comenzó la tregua con Hamás— se llevaron a cabo "en total coordinación con Washington".

"Puedo confirmar que la vuelta a los intensos combates en Gaza ha sido en total coordinación con Washington. Israel ha agradecido al presidente Trump y a su administración su inquebrantable apoyo a Israel", afirmó Mencer en una conferencia de prensa.

Hamás acusó a Israel de violar la tregua y de querer imponer un acuerdo de rendición, además, llamó a presionar a Estados Unidos para el cese de los bombardeos. "Llamamos a los países amigos que apoyan la justa causa palestina a presionar al gobierno estadounidense para que cese esta agresión y esta guerra genocida contra civiles sin defensa", indica un comunicado del movimiento islamista palestino.

Hamás "no cerró la puerta" a las negociaciones

Un dirigente de Hamás, Taher al Nunu, afirmó que no cierran las posibilidades de negociaciones, pese a los mortíferos bombardeos israelíes. "Hamás no cerró la puerta a las negociaciones, pero insistimos en que no hay necesidad de nuevos acuerdos", afirmó a AFP, en una llamada telefónica desde El Cairo.

"No necesitamos condiciones previas, pero exigimos (que Israel) se vea obligado a cesar de inmediato (las hostilidades) y dé arranque a la segunda fase de las negociaciones", previstas por el acuerdo de tregua en vigor desde el 19 de enero, agregó el portavoz.

Durante el ataque sin precedentes de Hamás el 7 de octubre de 2023 en territorio israelí, un total de 251 personas fueron secuestradas. De estas, 58 individuos aún permanecen en Gaza, mientras que 34 de ellas han sido declaradas muertas.

El Ministerio de Salud de la Franja de Gaza reportó que al mediodía del lunes se registraban 48,577 fallecidos en cuanto a la cifra total de muertos por la guerra en Gaza. Sin embargo, para el mediodía del miércoles, el número de muertos había aumentado a 49,547.