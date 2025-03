El 8 de febrero, Sun Liang, un excursionista chino de 18 años, emprendió una travesía en solitario por la ruta Ao-Tai, un sendero de 170 kilómetros que conecta las montañas Ao y Taibai, en la provincia de Shaanxi, China. Sin embargo, su aventura se convirtió en una prueba de supervivencia cuando perdió su equipo, se fracturó un brazo y quedó atrapado en una zona remota.

El joven relató que, tras perderse y quedarse sin provisiones, recurrió a soluciones extremas para sobrevivir. Bebió agua de río y nieve derretida, pero al no tener alimentos, decidió ingerir pasta de dientes para mitigar el hambre. "No fue fácil, el sabor me causaba náuseas", admitió Liang a los medios.

Un equipo de más de 30 personas logró encontrarlo el 17 de febrero, luego de que sus gritos fueran escuchados mientras preparaban una fogata en la montaña. Foto: QQ

El 17 de febrero, un grupo de rescate, compuesto por más de 30 personas, logró encontrarlo luego de escuchar sus gritos mientras preparaban una fogata. Sun, que había seguido un arroyo en un intento por encontrar ayuda, detectó el humo del fuego y llamó la atención de los rescatistas. Fue trasladado a un hospital donde recibió atención médica.

¿Por qué la ruta Ao-Tai es una de las más peligrosas de China?

La ruta Ao-Tai, conocida por sus fuertes vientos, nevadas intensas y temperaturas extremas, es considerada una de las cinco rutas más peligrosas de China. En los últimos 20 años, más de 50 excursionistas han desaparecido o fallecido en este sendero.

En los últimos 20 años, la ruta Ao-Tai ha sido escenario de múltiples desapariciones y muertes debido a sus condiciones climáticas extremas y terreno accidentado. Foto: QQ

Desde 2018, las autoridades prohibieron el acceso a esta zona debido a su alto riesgo de avalanchas, cambios climáticos abruptos y la falta de infraestructura de rescate. A pesar de la restricción, algunos aventureros, como Sun Liang, siguen desafiando los peligros del senderismo extremo en China.

El rescate del joven generó un costo de 80.000 yuanes (11.000 dólares), un gasto que tuvo que ser cubierto por su familia. Tras la experiencia, Liang lanzó un mensaje de advertencia a otros montañistas: "No recomiendo esta ruta, es demasiado peligrosa. La vida es invaluable".