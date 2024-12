En el corazón de Sudamérica, un país busca posicionarse como un actor clave en el desarrollo de energías renovables gracias a un ambicioso proyecto que busca convertir el desierto de Neuquén en un epicentro de energía solar. Este plan, además de colocar al país en la vanguardia de la transición energética en América Latina, también promete un impacto significativo en la reducción de emisiones de carbono y combustibles fósiles.

El desierto de Neuquén, caracterizado por su geografía árida y una radiación solar constante, es el escenario perfecto para la instalación de un parque solar fotovoltaico de grandes dimensiones. Este proyecto destaca como una de las iniciativas más importantes en el continente que, según la Global Energy Monitor, crecerá a más del 460% en capacidad eólica y solar para 2030.

¿Cuál es el país de Sudamérica que convertirá su desierto en el epicentro energético de América Latina?

Argentina lidera este innovador proyecto en el desierto de Neuquén, una región privilegiada de Sudamérica por sus condiciones naturales. Con niveles de radiación solar que superan la media global, esta área será el punto estratégico para liderar la transición global hacia energías renovables de manera eficiente y sostenible.

El parque solar en Neuquén no solo será el más grande de su tipo en Argentina, sino también uno de los mayores de América Latina, con una extensión de alrededor de 1.000 hectáreas y una capacidad de generar 50 megavatios. Este megaproyecto busca abastecer una parte significativa de la demanda energética del país.

La ubicación en la Patagonia permite aprovechar extensos terrenos disponibles y condiciones climáticas ideales, como la baja nubosidad, alta radiación y temperaturas moderadas, lo que garantiza un rendimiento óptimo para la generación de energía solar fotovoltaica a través de paneles solares.

¿Cómo será el parque solar fotovoltaico de Neuquén?

El parque solar fotovoltaico de Neuquén representa una de las inversiones más importantes en el sector energético de Argentina. Este complejo, que se desarrollará por el gobierno de la provincia de Neuquén, la Cooperativa Calf y la empresa Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE) de San Juan, contará con miles de paneles solares de última tecnología capaces de capturar y transformar la energía solar en electricidad.

“En febrero comienza la obra y en octubre vamos a inaugurar la primera instancia de diez megas en la ciudad de Neuquén. La puesta en marcha no sería posible si no se trabaja en equipo porque tenemos una provincia eficiente y eso lo has logrado (haciendo mención al gobernador Figueroa) junto a tu equipo”, señaló el intendente Mariano Gaido en la presentación del parque de energía solar fotovoltaica.

Por su parte, el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la municipalidad, Alejandro Nicola, detalló cómo se distribuirá la infraestructura en un predio de mil hectáreas donde se instalará el parque solar. Asimismo, sostuvo que el parque ambiental contará con 8.000 lotes con servicios y una estación transformadora junto al parque solar.

El parque solar contará con la capacidad para generar 50 megavatios. Foto: MásIndustria.





¿Qué impacto tendrá el parque solar de Neuquén?

El impacto del proyecto en el desierto de Neuquén trasciende el ámbito energético. Este parque no solo fortalecerá la posición de Argentina como líder en energías renovables en Sudamérica, sino que también promoverá el uso de energías renovables y sostenible en América Latina.

Con la puesta en marcha de este parque, se estima que el país cambiará progresivamente el uso de combustibles contaminantes, que emiten dióxido de carbono. Asimismo, impulsará el desarrollo de nuevas infraestructuras urbanas y servicios en la ciudad, lo que traerá beneficios sociales como nuevas oportunidades laborales.