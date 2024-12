El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, ha lanzado una advertencia sobre el posible resurgimiento del grupo radical Estado Islámico (ISIS) en Siria. Durante una reunión de la OTAN en Bruselas, Blinken subrayó la importancia de reducir las tensiones en el país y proteger a los civiles, destacando la necesidad de un proceso político que avance.

Siria enfrenta actualmente un aumento significativo de la violencia, con rebeldes intentando tomar el control de áreas bajo el Gobierno de Bashar al Asad. Blinken enfatizó que Estados Unidos mantiene intereses de seguridad en la región, especialmente para evitar que ISIS resurja y recupere territorio.

¿Por qué es importante la desescalada de tensiones en Siria?

Antony Blinken ha señalado que la desescalada de tensiones es crucial para garantizar la protección de los civiles y avanzar hacia una solución política en Siria. La violencia reciente ha exacerbado la situación humanitaria, y la comunidad internacional debe trabajar conjuntamente para estabilizar el país. "En este momento, creo que lo más importante es que veamos una desescalada de las tensiones, que garanticemos que los civiles estén protegidos en toda Siria y, quizás lo más importante, que realmente haya un proceso político que avance", afirmó Blinken.

La amenaza persistente de ISIS

A pesar de la derrota territorial de ISIS en 2019, el grupo sigue operando en áreas remotas de Siria. Blinken destacó la importancia de mantener la vigilancia para evitar su resurgimiento: "Tenemos todavía intereses de seguridad en Siria, particularmente el interés en asegurarnos de que ISIS no resucite y no regrese". La presencia de aproximadamente 900 soldados estadounidenses en Siria y 2.500 en Irak forma parte de los esfuerzos continuos para combatir a los yihadistas y mantener la seguridad en la región.

El papel de la coalición internacional en la lucha contra ISIS

La coalición internacional, establecida en 2014, sigue siendo fundamental en la lucha contra ISIS. Las fuerzas aliadas han logrado importantes victorias, pero la amenaza no ha desaparecido por completo. Blinken subrayó la necesidad de una cooperación continua para asegurar que los logros alcanzados no se pierdan y que ISIS no pueda reorganizarse. La estabilidad de Siria es esencial no solo para la región, sino también para la seguridad global.