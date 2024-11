Colapinto pone presión a Williams sobre su futuro

El joven piloto argentino Franco Colapinto puso presión este jueves a Williams con miras a la próxima temporada de la Fórmula 1, al decir que espera ser liberado en caso de que la escudería no le garantice un asiento en 2025.

"Si Williams no puede darme un asiento, creo que lo normal sería que me dejaran ir a algún otro lado para buscar la mejor oportunidad para mi futuro. Pero no soy la persona adecuada para ser preguntada", dijo en una rueda de prensa previa al Gran Premio de Sao Paulo.

Único latinoamericano en la grilla junto al mexicano Sergio Pérez, de Red Bull, Colapinto fue anunciado como piloto de la escudería británica en agosto en reemplazo del estadounidense Logan Sargeant.

Desde entonces, el corredor argentino, de 21 años, que competía en la Fórmula 2, ha sumado cinco puntos en igual número de carreras y sus buenas presentaciones han despertado el interés de varios equipos, entre ellos Red Bull.

Pero Williams, en principio, le garantiza un asiento hasta finales de 2024, pues en julio anunció el fichaje del español Carlos Sainz, actualmente en Ferrari, para correr junto al tailandés Alex Albon en 2025.

"He pensado que no iba a estar piloteando en la Fórmula 1 el año que viene y sigo pensando de esa forma, así que realmente no me emociono con todo el ruido a mi alrededor, pero bueno, veremos", afirmó Colapinto.

"Estoy aquí con Williams este fin de semana, intentaré hacerlo lo mejor posible en Brasil, donde hay un gran ambiente, y tengo ganas de pilotear el Williams", apuntó.