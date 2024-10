El joven con distrofia muscular que murió a los 25 años y vivió plenamente a través de World of Warcraft

Mats Steen, un joven noruego con distrofia muscular de Duchenne, transformó su vida a través del videojuego 'World of Warcraft'. Desde su hogar, y sin poder moverse con libertad debido a su condición, encontró en este juego una vía para conectarse emocionalmente con otras personas, a quienes marcó profundamente. A través de su personaje Ibelin, Mats pudo vivir experiencias de amistad, amor y valor que jamás imaginó posibles.

Sus padres, Robert y Trude Steen, siempre supieron que Mats disfrutaba de los videojuegos, pero desconocían la profundidad de sus conexiones en el mundo virtual. Fue solo después de su fallecimiento, en 2014, cuando comenzaron a recibir mensajes de decenas de amigos de Mats, quienes lamentaban su partida y contaban el importante papel que había jugado en sus vidas.

World of Warcraft es un videojuego de rol multijugador masivo en línea desarrollado por Blizzard Entertainment. Es el cuarto juego lanzado establecido en el universo fantástico de Warcraft, el cual fue introducido por primera vez por Warcraft: Orcs & Humans en 1994.​ Foto: Blizzard

¿Cómo encontró libertad y amistad en World of Warcraft?

La distrofia muscular de Mats restringió su movilidad desde temprana edad, lo que lo llevó a pasar la mayor parte de su vida en una silla de ruedas. Sin embargo, a través de 'World of Warcraft', logró encontrar una comunidad en línea que le ofreció amistades reales y apoyo emocional. En el juego, Mats se convirtió en Ibelin, un personaje fuerte y aventurero inspirado en el héroe medieval Balian de Ibelin, del filme 'Kingdom of Heaven'. Con esta identidad virtual, exploraba el mundo de Azeroth y se unía a su gremio, llamado Starlight.

Para Mats, esta comunidad era su escape y una forma de vivir plenamente: “En este otro mundo, una chica no vería mi silla de ruedas ni nada diferente, verían mi corazón, alma y mente convenientemente colocados en un cuerpo fuerte y atractivo”, explicó Mats en su blog personal. Sus padres relatan que, al morir, ellos creían que su vida había sido solitaria, pero luego descubrieron que había sido importante para muchas personas. Su padre, Robert Steen, reflexiona sobre este cambio de perspectiva: “Mats nos dijo que estaba jugando con otras personas, pero pensamos que no podían conocerlo porque no se habían conocido físicamente”.

Steen nació con distrofia muscular de Duchenne (DMD) y utilizó una silla de ruedas durante gran parte de su vida. Foto: Netflix/'The Remarkable Life of Ibelin'

¿Qué experiencias vivió Mats en el juego?

A lo largo de casi diez años, Mats experimentó en 'World of Warcraft' situaciones que la vida real no le permitía debido a su enfermedad. Además de aventuras y desafíos, tuvo amistades profundas y una conexión especial con una jugadora llamada Lisette, quien interpretaba al personaje Rumour en el juego. Juntos compartieron momentos significativos, como un "beso virtual", que Mats describió como un momento muy real: “Fue solo un beso virtual, pero lo sentí”, escribió.

Los jugadores del gremio Starlight describieron a Mats como alguien que siempre “aliviaba el ambiente” y brindaba apoyo. “Él estaba allí para mí, y también podía hablar con él sobre las cosas estúpidas”, comentó uno de sus amigos en un tributo tras su muerte. La capacidad de Mats para escuchar y apoyar a otros hizo que sus relaciones en línea fueran tan significativas como cualquier vínculo físico.

Mats Steen pasó casi una década forjando amistades íntimas mientras jugaba a World of Warcraft. Foto: Netflix/'The Remarkable Life of Ibelin'

¿Qué revela el documental sobre su vida en el juego?

La historia de Mats ha sido inmortalizada en el documental 'The Remarkable Life of Ibelin', dirigido por el cineasta noruego Benjamin Ree. La cinta recopila las experiencias de Mats e Ibelin en Azeroth, recreando animaciones de su avatar y presentando entrevistas con sus amigos virtuales y familiares. El documental destaca cómo Mats alcanzó la mayoría de edad dentro del juego y logró vivir una vida plena a través de su personaje, quien luchaba contra el mal y se hacía amigo de quienes encontraba a su paso.

Ree explica el impacto de este proyecto: “Creo que su historia plantea preguntas realmente relevantes hoy en día: ¿Es posible experimentar el amor y la amistad sin haberse conocido físicamente?”. A través de los recuerdos y testimonios, el documental muestra cómo Mats Steen encontró un espacio donde pudo ser él mismo, alcanzando un equilibrio emocional y dejando un legado que hoy inspira a muchos.