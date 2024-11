Elecciones en Estados Unidos 2024: ¿cómo votan los estadounidenses en Colombia y Panamá?

En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, este 5 de noviembre, los ciudadanos estadounidenses que residen en el extranjero, como los que viven en Colombia y Panamá, tienen la oportunidad de participar mediante el voto en ausencia. Este proceso se lleva a cabo a través de un registro especial, que permite a los expatriados ejercer su derecho al voto, ya sea por correo o mediante plataformas electrónicas autorizadas.

Tanto en Colombia como en Panamá, el proceso de votación sigue las directrices generales del voto en ausencia establecidas por el gobierno de Estados Unidos. Los ciudadanos deben estar registrados previamente y solicitar su boleta con suficiente antelación para garantizar su participación. Las embajadas estadounidenses ofrecen apoyo a los votantes, asegurando que sus votos sean contabilizados en las elecciones del 2024.

¿Como votar en las elecciones si no estás en Estados Unidos?

Si eres ciudadano estadounidense y te encuentras fuera del país, puedes ejercer tu derecho al voto mediante el sistema de voto por ausencia. El primer paso es completar el Federal Post Card Application (FPCA), un formulario que debes enviar a la oficina electoral de tu estado. Es fundamental hacerlo antes del 1 de agosto para las elecciones generales, ya que así te aseguras de recibir tu boleta al menos 45 días antes del día de la elección.

Una vez que recibas tu boleta, llénala y regrésala lo más pronto posible. Si, por alguna razón, no llega a tiempo, tienes la opción de usar la Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB), una boleta de emergencia diseñada para evitar retrasos y garantizar que tu voto cuente. Recuerda seguir las fechas límite que establece tu estado para que tu voto sea procesado correctamente​.

Regístrate así para votar en ausencia

Verifica tu elegibilidad Debes ser un ciudadano estadounidense mayor de 18 años y estar registrado para votar. Si aún no lo estás, puedes hacerlo en el sitio web de tu estado o a través de plataformas como Vote.org o FVAP. Solicita una boleta de voto en ausencia Visita el portal "Can I Vote" para saber cómo solicitarla en tu estado. La solicitud debe hacerse dentro del plazo establecido por las leyes locales. Algunos estados exigen una razón válida para votar en ausencia, otros no. Completa el formulario Llena el formulario de solicitud de la boleta de voto en ausencia, también conocido como "Federal Post Card Application" (FPCA), si aplicas desde el extranjero o formas parte del ejército. Este formulario lo puedes enviar por correo o de forma electrónica, según lo permita tu estado. Envío de la boleta Una vez recibas la boleta, completa tu voto y envíalo por correo. Algunos estados también permiten entregar la boleta en persona en un buzón electoral designado o en la oficina electoral local​. Verifica las fechas límite Asegúrate de enviar tu boleta antes de la fecha límite. Dependiendo del estado, la boleta debe ser enviada o recibida antes de un día específico​.

Elecciones en Estados Unidos: ¿quiénes pueden votar?

En las elecciones de Estados Unidos, solo los ciudadanos estadounidenses que tienen 18 años o más y están debidamente registrados pueden ejercer su derecho al voto. Estos votantes deben cumplir con los requisitos de residencia establecidos por su estado y completar el registro antes de la fecha límite. En algunos estados, jóvenes que cumplen 18 años el mismo día de las elecciones pueden registrarse con anticipación para votar en las primarias.

El voto está reservado únicamente para quienes obtienen la ciudadanía, ya sea por nacimiento o naturalización, y también es accesible para ciudadanos que viven en el extranjero mediante el voto en ausencia. Cabe indicar que, en algunas jurisdicciones, las personas con discapacidades mentales pueden tener limitaciones para votar, dependiendo de las leyes locales.

No obstante, no todos pueden votar en las elecciones estadounidenses. Los residentes permanentes con Green Card, los inmigrantes que no han obtenido la ciudadanía, y las personas condenadas por ciertos delitos graves enfrentan restricciones, aunque esto varía según el estado. Los ciudadanos que viven en territorios como Puerto Rico tampoco tienen derecho a votar en elecciones presidenciales.