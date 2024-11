Elecciones en Estados Unidos 2024: ¿cómo votan los estadounidenses en el extranjero y cómo inscribirte para votar?

El derecho al voto en las elecciones presidenciales de Estados Unidos es fundamental para los ciudadanos que viven en el extranjero. La Ley de Votación Ausente para los Uniformados y Ciudadanos en el Extranjero (UOCAVA) garantiza que las tropas estadounidenses y otras personas ciudadanas al servicio de los Estados Unidos en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto.

Como ciudadano estadounidense, el primer paso es registrarte para votar. Esto es crucial si planeas votar desde el extranjero, incluso si ya estás registrado en tu último estado de residencia. Para registrarte, utiliza el formulario Federal Post Card Application (FPCA), disponible en línea en el sitio web del Programa de Asistencia al Voto Federal (FVAP) para las elecciones de Estados Unidos 2024.

¿Cómo los estadounidenses pueden votar desde el extranjero en las elecciones de EE.UU. 2024?

El FPCA te permite registrarte y solicitar una boleta de voto en ausencia. Se recomienda completarlo al menos 45 días antes de las elecciones para asegurarte de tener tiempo suficiente para recibir y devolver tu boleta. Ten en cuenta que, en muchos estados, debes registrarte nuevamente antes de cada elección, por lo que es crucial verificar los requisitos de tu estado.

En el Programa de Asistencia al Voto Federal (FVAP) podrás realizar la inscripción para las elecciones de Estados Unidos. Foto: FVAP.Gov

Solicita la boleta de voto en ausencia desde el extranjero

Después de registrarte, puedes pedir una boleta electoral para votar en las elecciones usando el mismo formulario FPCA. Dependiendo de tu estado en EE. UU., puedes recibir la boleta por correo postal, correo electrónico o fax. Algunos estados permiten enviar la boleta completada electrónicamente, pero la mayoría requiere que la devuelvas por correo postal.

Es importante solicitar la boleta con antelación para asegurar su recepción a tiempo. El FVAP sugiere hacerlo al menos 45 días antes de las elecciones, especialmente si planeas participar en primarias y generales. Una vez recibida, completa la boleta según las instrucciones de tu estado, siguiendo todas las pautas cuidadosamente para evitar que tu voto sea rechazado por errores técnicos.

Revisa el estado de tu voto en las elecciones de Estados Unidos 2024

Después de enviar tu boleta, puedes rastrear su recepción y conteo. En muchos estados, esto puede hacerse en línea a través de las oficinas electorales estatales. La mayoría de los estados disponen de portales en línea para que los votantes en el extranjero verifiquen el estado de su voto.

Si no recibes tu boleta electoral a tiempo, puedes utilizar una boleta de emergencia llamada Federal Write-In Absentee Ballot (FWAB), disponible en el sitio web del FVAP. Esta boleta sirve como un sustituto de emergencia si no has recibido tu boleta regular, y puedes usarla para votar en las elecciones federales.