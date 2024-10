¡Inaudito! Madre e hijo desatan polémica por grabar juntos contenido para OnlyFans: "Tenemos una rutina"

Una familia brasileña ha generado polémica a nivel mundial al estar involucrada en la producción de contenido para adultos. En una entrevista, la modelo Andressa Urach y su hijo brindaron detalles sobre su participación en la filmación de videos para la cuenta de OnlyFans de ella y que surgió por idea del joven. Ambos dicen ser un equipo profesional, que no mezcla los temas personales y que este se convirtió en una fuente de ingresos muy lucrativa.

¿Quiénes son la madre e hijo que trabajan juntos en OnlyFans?

Los protagonistas de esta particular historia son la modelo brasileña Andressa Urach y su hijo Arthur Urach, quienes trabajan juntos en la creación de videos para el OnlyFans de ella. Lo curioso son las funciones distintas que cada uno desarrolla en este proyecto, que sí, se basa en el contenido sexual y explícito para adultos, y que comenzó como una opción factible para comenzar a generar ingresos.

Andressa Urach en compañía de su hijo y compañero de trabajo, Arthur Urach. Foto: difusión

¿Qué función realiza Arthur Urach en los videos explícitos de su madre?

Recientemente, en una entrevista con RedeTV, el hijo de la modelo fue consultado sobre la particular labor que tiene en el contenido de su progenitora, y reveló que él es quien graba a su madre manteniendo relaciones sexuales y funge como director en estos videos que se publican para OnlyFans.

El joven también realiza indicaciones a su madre para que el contenido para adultos quede de la mejor manera. Foto: composición LR / IG de Andressa Urach

“Para mí es muy normal, porque hay que saber separar lo profesional de lo personal. Siendo eso algo profesional, tenemos una rutina, grabamos diferentes escenas, es toda una producción”, comentó el joven influencer, quien también es DJ y fotógrafo.

Madre e hijo son protagonistas de esta bizarra y lucrativa historia. Foto: composición LR / IG de Andressa Urach

“Es nuestro trabajo. De hecho, yo le digo ‘haz esta posición’, o ‘nos falta esta escena’, ‘tenemos que mejorar la iluminación’, busco situaciones que le den al público una sensación sensual”, agregó en la conversación.

¿Cuánto gana Arthur Urach grabando los videos de OnlyFans de su madre?

Arthur Urach también detalló que las ganancias que obtienen de esta plataforma, usada para la difusión de videos explícitos, son repartidas entre los dos, pero no en partes iguales: "Gano el 10% de lo que ella gana. ¡Es dinero! Estoy ganando más dinero", dijo el joven, quien comenzó a grabar a su madre a los 18 años.

Los videos que realiza Andressa Urach son 100% explícitos y todos los realiza bajo el lente de su hijo, Arthur. Foto: IG de Andressa Urach

Además, el hijo de Andressa Urach agregó que trabajar en la grabación y la producción de los videos no le genera ningún problema, siempre y cuando los encuentros de su madre con otros hombres sean para la ‘plataforma azul’.

¿Qué dice el hijo de Andressa Urach sobre el trabajo que realiza?

El joven indicó que su interés principal no es ver a su progenitora sosteniendo relaciones sexuales, sino que todo se basa en algo laboral: “Claro que no me gustaría verla tener sexo en un contexto íntimo (fuera de cámara)”, apuntó.

"Es mi madre y no tengo ningún tipo de deseo por ella. A veces incluso siento asco", declaró Arthur para Radio Metropolitana en otra entrevista.

Por último, el hijo de la exmiss 'Bum Bum' aceptó que le gusta mucho que se hable de él y que no le importa las críticas, porque es un profesional y está "grabando a una modelo".

¿Quién es Andressa Urach?

Andressa de Faveri Urach es una modelo brasileña de 36 años que se hizo conocida por ser concursante de la sexta temporada de 'A Fazenda', la versión brasileña de The Farm. En la actualidad se dedica a grabar contenido para adultos en OnlyFans en compañía de su hijo, Arthur Urach.