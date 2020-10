Miguel Barreto: “No saldremos de la pandemia con inseguridad alimentaria y hambre”

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas recibió este viernes el Premio Nobel de la Paz “por sus esfuerzos para combatir el hambre” a nivel mundial. La República conversó con Miguel Barreto, un compatriota que desde el 2014 lidera las acciones del WFP para la región.

¿Cuál es el mensaje de este reconocimiento mundial?

Es un mensaje político importantísimo que en pleno año de pandemia el Premio Nobel de la Paz lo gane el Programa Mundial de Alimentos de la ONU. Esto nos hace entender que no saldremos de la pandemia si es que hay inseguridad alimentaria y hambre.

Estamos pasando una pandemia del Covid-19 y una pandemia del hambre. Este es un mensaje desde el punto de vista político. Sin embargo, en términos reales implica que no podemos hablar de paz si no podemos lograr una sociedad libre de inseguridad alimentaria.

Porque la seguridad alimentaria lo que hace es promover programas de educación y salud eficientes, si no, no podemos funcionar. Además, da la seguridad a los seres humanos de poder insertarse al mercado de manera competitiva y esto implica que se reducen los conflictos, disminuye la criminalidad y hasta la inseguridad pública.

¿Cómo deberían apoyar los gobiernos para incrementar la lucha contra el hambre?

Lo que hay que hacer es incrementar las redes de protección social. Debemos ver cómo suplir la falta de asistencia en las escuelas a través de raciones para llevar a casa e incrementar el gasto para que las redes de protección social no lleguen simplemente a quienes están en la extrema pobreza sino que puedan llegar también a gente con inseguridad alimentaria y a migrantes.

¿Crees que los modelos económicos no se están aterrizando en las poblaciones más vulnerables?

Yo estoy convencido de que el tema de los modelos económicos lo que ha hecho es no ayudar. Finalmente lo que hay que hacer en el tema de alimentación social es que los actores deben entender cuáles son las brechas que existen en un país para ver qué soluciones les dan.

En el caso de América Latina y el Caribe es una tendencia desde hace 20 años el incremento del gasto social para redes de protección social. Existe un interés marcado por parte de los estados, más allá del tipo de modelo económico que utilicen, en incrementar el gasto social, porque es fundamental para la paz, para la seguridad y el desarrollo de las poblaciones de cualquier nación.

¿Cuál es el trabajo que están haciendo con el Perú actualmente?

El WFP es un organismo 100% financiado por organizaciones voluntarias. Eso implica que, cuando un país comienza a crecer de manera sostenida, es indudable que va a salir del rango de apoyo de esta organización.

Perú hace 5 años era un país en donde se tenía que buscar una estrategia de salida. Todo ello se dio a través de una estrategia dirigida a identificar dos temas claves en el Perú y lo trabajamos con el gobierno: primero, inseguridad alimentaria y anemia.

Segundo, preparación de respuestas de emergencias. Todo eso el país lo superó. Nosotros ya no trabajábamos con la entrega de alimentos.

¿Pero ahora que la pandemia ha golpeado al país?

Ahora hemos vuelto un poco hacia atrás porque las capacidades del estado fueron superadas. De eso no tiene la culpa nadie. El aislamiento social generó otro tipo de problemas. Ahí es donde se ha llamado al WFP a apoyar al gobierno en todo lo que es fortalecimiento de capacidades en toda la cadena de suministros.

¿Consideras que la recuperación será rápida y efectiva?

Considero que el Perú tiene una capacidad humana y potencial para poder salir de la crisis. Desde hace 20 años no hemos cambiado el “modelo” del que me hablabas, solo hay que incrementar el gasto social por un periodo de tiempo específico e incorporar a otras personas en esa fase de transición para que no sigan sufriendo, pero estoy seguro de que el Perú se va a recuperar.

