Bolsonaro finaliza la operación Lava Jato porque ya “no hay más corrupción” bajo su mandato

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, reveló que “acabó” con la operación Lava Jato, la gran red de corrupción alrededor de la petrolera estatal Petrobras, y que ya “no hay más corrupción” bajo su actual Gobierno.

De acuerdo al medio brasileño G1, el mandatario señaló durante una ceremonia en el Palacio presidencial de Planalto que gobierna “a pecho descubierto”, que los que trabajan con él son “buenas personas” y que no hay interés en “dificultar la venta de instalaciones”.

“No conozco un lobby que dificulte la venta con facilidad. No existe. Es un orgullo, es una satisfacción lo que tengo, decirle a esta maravillosa prensa que no quiero acabar con el Lava Jato. Terminé con el Lava Jato, porque no hay más corrupción en el gobierno, yo sé que eso no es una virtud, es una obligación”, mencionó.

Asimismo, el mandatario dijo que esta “ausencia de corrupción” es una obligación. “Sé que esto no es una virtud, es una obligación, pero hacemos un gobierno de corazón abierto. Cuando refiero a alguien a cualquier lugar, sé que es una buena persona, considerando la cantidad de críticas que recibe en gran medida”, declaró.

Durante su campaña electoral como candidato a la Presidencia, Bolsonaro elogió en diversas ocasiones la operación judicial para acabar con la corrupción e incluso nombró ministro de Justicia y Seguridad Pública a uno de los jueces más activo en los procesos, Sergio Moro.

Sin embargo, este último renunció a su cargo después de acusar a Bolsonaro de haber intentado interferir en la autonomía de la Policía Federal y, recientemente, se volvió a pronunciar.

“Los intentos de acabar con ‘Lava Jato’ representan un regreso a la corrupción. Es el triunfo de la vieja política y los esquemas que destruyen Brasil y debilitan la economía y la democracia”, escribió el exministro.

As tentativas de acabar com a Lava Jato representam a volta da corrupção. É o triunfo da velha política e dos esquemas que destroem o Brasil e fragilizam a economia e a democracia. Esse filme é conhecido. Valerá a pena se transformar em uma criatura do pântano pelo poder? — Sergio Moro (@SF_Moro) October 8, 2020

Operación Lava Jato

El último miércoles, la Policía Federal lanzó una nueva fase de Lava Jato, la 76 desde el inicio de la operación en 2014 y que es considerada la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil.

