Japón: inician juicio contra el ‘asesino de Twitter’, acusado de matar a nueve personas

El hombre conocido como el ‘asesino de Twitter’, acusado de matar y desmembrar a nueve personas en 2017, a las que contactó través de las redes sociales en Japón, confesó su atroz crimen.

De acuerdo a la información de los medios locales, Shiraishi Takahiro, de 29 años, reconoció ser el autor de los crímenes este miércoles 30 de setiembre en la sucursal de Tachikawa del Tribunal del Distrito de Tokio.

Por su parte, la defensa apeló por una sentencia reducida, alegando que los crímenes “fueron cometidos con la aprobación de las víctimas”. Esto conllevaría a una pena de entre seis meses y siete años de prisión, según la NHK.

Los abogados aseguran que las personas fallecidas, ocho mujeres y un hombre de entre 15 y 26 años, habían expresado pensamientos suicidas en internet y habían acordado ser asesinadas, por lo que los cargos contra su cliente deberían figurar como homicidio con consentimiento.

El joven es acusado de asesinar a varias personas. Foto: AFP

No obstante, el propio Shiraishi desmintió esta versión. “Había marcas en la parte posterior de la cabeza de las víctimas. Significa que no hubo consentimiento y lo hice para que no se resistan”, declaró en una entrevista con el periódico Mainichi Shimbun.

Cerca a la celebración de Halloween en 2017, las autoridades policiales descubrieron en la casa de Takahiro Shiraishi nueve cuerpos desmembrados escondidos en neveras y cajas de herramientas.

El ahora investigado habría atraído a víctimas de entre 15 y 26 años a través de Twitter diciéndoles que podía ayudarles en sus proyectos o incluso morir a su lado. Si es declarado culpable de asesinato, Shiraishi se enfrenta a la pena de muerte.

