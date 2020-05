Jair Bolsonaro es captado en moto acuática mientras Brasil registra más de 10.000 muertos por coronavirus

O @minsaude atualiza a situação do #coronavirus no Brasil - 09/05

▶️ 155.939 diagnosticados com COVID-19

▶️ 83.627 em acompanhamento (53,6%)

▶️ 61.685 recuperados* (39,6%)

▶️ 10.627 óbitos (6,8%)

⏺️ 234 apresentam data do óbito nos últimos 3 dias

⏺️ 1.880 óbitos em investigação pic.twitter.com/ImkySSXSNM