China: experto advierte una “alta probabilidad” de rebrote internacional de COVID-19

El doctor Zhang Wenhong, jefe del comité de expertos de COVID-19 en Shanghái, China, advirtió sobre una “alta probabilidad” de que se produzca una nueva ola de contagios alrededor del mundo durante los próximos meses.

El medio digital Caixin publicó una entrevista con el experto, en la que califica como “poco probable” que la pandemia del coronavirus termine pronto y pronostica que los contagios podrían durar “hasta el año que viene”.

“Los brotes en Europa y Estados Unidos no se han contenido de manera efectiva por ahora. Sin embargo, en África, Sudamérica y la India, donde la economía está menos desarrollada y los recursos médicos son insuficientes, los nuevos casos han aumentado de forma exponencial, lo que añade una gran incertidumbre a la lucha global contra la pandemia”, señaló Wenhong.

“Suponiendo que se pudiera contener el brote actual en tres o cuatro meses, sería a finales del verano”, expresó el también director del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Universitario de Huashan.

Ante el posible rebrote de contagios en el extranjero, Zhang menciona respecto a las defensas de China que, “aunque ahora no haya más casos de contagio local, no nos podemos relajar”. “En cuanto el sistema se descuide, podría haber casos no detectados”, advierte.

En este contexto, el médico hace un llamado a las autoridades sanitarias y fronterizas, así como a las comunidades, sin dejar de lado al gremio empresarial. “Los negocios que vuelvan a funcionar deben cerciorarse de que sus trabajadores guarden distancia social”, dijo.

“China está ahora bajo control y tenemos confianza. Sin embargo, el surgimiento de una segunda oleada de contagios en otros países significará que nos veremos sometidos a una gran presión para prevenir y controlar los casos importados. China tiene que prepararse para un segundo pico de contagios importados con el objetivo de prevenir una segunda oleada”, sugiere Wenhong.

Zhang Wenhong señala que la pandemia del coronavirus podría durar hasta el próximo año. (Foto: Caixin)

Por otro lado, menciona que la dificultad para China sería reanudar la actividad económica mientras se trata de evitar un rebrote en el país, y toma como ejemplo las restricciones a las conexiones aéreas con el extranjero: “No pueden durar para siempre. Cuando los brotes en Europa y EE. UU. estén a priori bajo control, la aviación global volverá a activarse poco a poco”.

El especialista afirma, además, que las restricciones en China no pueden frenar por completo el número de contagiados, debido a la existencia de casos asintomáticos o de pruebas que resultan con falsos negativos. “El sistema de control de enfermedades tiene que hacer un seguimiento de todas las personas que hayan tenido contacto con pacientes de COVID-19, sin que haya ningún punto ciego”, exige.

Por último, Wenhong dio su apreciación sobre al tratamiento de los demás gobiernos hacia la propagación del coronavirus y sus pacientes. “Si un país prioriza a los pacientes graves en las pruebas y tratamiento, su tasa de letalidad será más alta. En un país donde las pruebas son más comunes y hay muchos pacientes leves detectados y puestos bajo cuarentena, la tasa será más baja”, finaliza.