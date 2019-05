18 nuevos cargos significan prisión para Assange de hasta 170 años

Finalmente, Estados Unidos ha presentado 18 nuevos cargos, entre ellos uno por espionaje, contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, sobre quien ya pesaba una acusación por conspiración para infiltrarse en ordenadores gubernamentales.

Los nuevos cargos fueron presentados por un gran jurado del estado de Virginia, que le acusa además de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, lo que podría suponerle una condena de hasta 170 años, según The Washington Post. La fiscalía sostiene que Assange pudo cometer espionaje al colaborar con agentes de inteligencia para obtener y distribuir información secreta, conducta que la defensa ha justificado en varias ocasiones alegando que es parte de su labor periodística.

¿Es periodista?

"Julian Assange no es un periodista. Nuestro departamento se toma en serio el papel de los periodistas en democracia", declaró el secretario adjunto del fiscal general, John Demers.

Al respecto, el columnista de El País, Antonio Caño, opina en "El error de llamar a Assange periodista" que verlo como un informador "es una falacia, los periodistas no roban información legalmente protegida".

Caño opina: "Ha surgido un debate interesante a raíz de la detención de Julian Assange, que se llama a sí mismo periodista. 'Assange publica información verdadera que es de interés público. Creo que eso es exactamente la definición de un periodista', ha dicho su abogado, Barry Pollack... Es comprensible que se esfuerce en dibujar el mejor perfil posible de su defendido... Assange distribuyó en alguna ocasión información valiosa, ciertamente. Pero solo supimos que era valiosa y que su publicación era adecuada cuando periodistas profesionales la leyeron, la analizaron, la seleccionaron y, en la medida de lo posible, la certificaron".

Y continúa: "Los periodistas no roban información legalmente protegida, no violan las leyes de los Estados democráticos, no distribuyen los documentos que les facilitan los servicios secretos sin haberlos verificado. Los periodistas se cuidan de no causar daños innecesarios con su trabajo, les dan a las personas aludidas la ocasión de defenderse, buscan la opinión contraria a la que sostiene la fuente principal de una información, no actúan con motivación política para perjudicar a un Gobierno, partido o individuo. Los periodistas no defienden más causa en una sociedad democrática que la del ejercicio de su trabajo en libertad".

Para elcolumnista Caño, Assange tiene derecho a la libertad de expresión. Pero Assange no practica el periodismo, "no cumple sus reglas ni acepta sus obligaciones". ❖

