Taiwán celebra las primeras bodas entre homosexuales, las únicas en todo Asia

Taiwán inició este viernes el registro de casamientos entre personas del mismo sexo, un hecho sin precedentes en Asia en una jornada en que las oficinas públicas abrieron sus puertas para recibir las primeras parejas interesadas en registrar la unión.

Una pareja formada por hombres y otra de mujeres fueron las primeras a llegar a una oficina pública en la ciudad de Taipéi, donde se besaron y posaron para fotografías ante familiares y amigos antes de firmar los respectivos certificados de casamiento.

Este viernes 17 de mayo, el parlamento de Taiwán legalizó el matrimonio entre personas del mismo sexo, un hecho único en Asia.

Fue aquel día inolvidable cuando cientos de activistas y simpatizantes de los derechos humanos esperaron bajo la lluvia frente al edificio del Parlamento, en la capital Taipéi, para esperar la histórica decisión.

Cuando se anunció el resultado la algarabía fue absoluta. Gritos de alegría y abrazos llorosos fueron captados.

Ya en el 2017, el Tribunal Constitucional de Taiwán dictaminó que las parejas del mismo sexo tenían derecho a casarse legalmente. Fue entonces cuando se le otorgó al Parlamento un plazo de dos años y se le exigió que aprobara los cambios antes del 24 de mayo de este año.

Good morning #Taiwan. Today, we have a chance to make history & show the world that progressive values can take root in an East Asian society.



Today, we can show the world that #LoveWins. pic.twitter.com/PCPZCTi87M