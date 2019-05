Israel enfurece con Madonna por incluir bandera palestina en su show [VIDEO]

Desató un escándalo político. La ministra de Cultura de Israel, Miri Reguev, lamentó que Madonna incluyera en su show de Eurovisión 2019 una bandera de Palestina sobre la espalda de una de sus bailarinas. El festivas se realizó el último sábado en Tel Aviv.

"Creo que no debería involucrarse la política en un evento cultural o musical como éste. Pienso que fue un error e inapropiado, y con todo el respeto a Madonna, cosas así no deberían ocurrir", dijo la ministra en Jerusalén, según el diario Times of Israel.

"No se puede ignorar que hubo banderas palestinas en el evento de un ente público, con dinero público. Esto no pasaría en ningún otro país, hay una sensación de que en nuestro país todo está permitido y el gobierno no puede involucrarse en supervisarlo", criticó.

