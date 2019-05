Estados Unidos revive guerra comercial con China por aranceles: "Aman estafarnos"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el domingo su política de aranceles punitivos contra China, tras declaraciones ambiguas de su principal asesor económico, Larry Kudlow, quien reconoció que esos impuestos podrían afectar también a las empresas estadounidenses.

"Estamos justo donde queremos estar con China. Recuerden, ellos incumplieron sus compromisos con nosotros y trataron de renegociar", tuiteó Donald Trump.

"Obtendremos decenas de miles de millones de dólares en aranceles de China. Los importadores pueden hacer los productos ellos mismos en Estados Unidos (ideal) o comprarlos de países que no están sujetos a aranceles", agregó.

....We will then spend (match or better) the money that China may no longer be spending with our Great Patriot Farmers (Agriculture), which is a small percentage of total Tariffs received, and distribute the food to starving people in nations around the world! GREAT! #MAGA