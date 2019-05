Según Cuba, la crisis en Venezuela se solucionará con 'diálogo y cooperación'

Cuba defendió este sábado el diálogo y la cooperación para resolver los conflictos internacionales, un día después de que el Grupo de Lima la invitara a participar de manera conjunta en una solución a la crisis en Venezuela.

"Cuba siempre apoyará y contribuirá a la solución de las diferencias a través del diálogo respetuoso de la igualdad soberana de los Estados, basado en el Derecho Internacional, la no amenaza ni uso de la fuerza ni la intervención extranjera", tuiteó el canciller cubano, Bruno Rodríguez, sin referirse directamente a la invitación del Grupo de Lima.

Rodríguez destacó "que el camino para preservar la paz y la seguridad internacionales y resolver los graves y crecientes problemas de la humanidad es el diálogo y la cooperación".

