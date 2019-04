Lula da Silva aseguró que Brasil está gobernado por "una banda de locos"

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó que el país más grande de Sudamérica está actualmente gobernado por una “banda de locos”.

Lula, quien fue presidente de Brasil desde el año 2003 hasta el año 2010, dijo que era inocente y que probará la “farsa” judicial que lo mantendrá encerrado por 8 años y 10 meses por sobornos por parte de la constructora Odebrecht.

"Sé muy bien el lugar que la historia me reserva. Y sé también quién estará en el basurero", afirmó Lula da Silva.

"No puede ser que este país esté gobernado por esa banda de locos (...). El país no se merece eso y sobre todo el pueblo no se merece eso", afirmó Lula citado por Folha de S. Paulo, en referencia al gobierno del ultraderehchista Jair Bolsonaro.

El pasado 23 de abril, tres de cuatro jueces de un tribunal en Brasil redujeron la condena a Lula da Silva de 12 años a ocho años y 10 meses por corrupción pasiva y lavado de dinero.

La sesión, transmitida por el canal de YouTube del STJ, comenzó a pesar de que la defensa de Lula, en prisión desde el 7 de abril de 2018 en Curitiba (sur), solicitó la noche del lunes retrasar el juzgamiento, alegando que no fue notificado por el tribunal sobre el mismo.

Ese día, Lula alega que fue condenado sin pruebas y denuncia una persecución judicial para impedir que el Partido de los Trabajadores (PT) volviera al poder en las elecciones de octubre pasado, en las que venció el ultraderechista Jair Bolsonaro. Lula era favorito en las encuestas hasta su inhabilitación.

Sus abogados piden su absolución, y últimamente presentaron la alternativa de que las acusaciones de lavado de dinero sean consideradas como crimen electoral, lo cual podría reducir su pena.

El exmilitar Jair Bolsonaro asumió el poder en enero tras vencer en las elecciones de octubre a Fernando Haddad, designado candidato del Partido de los Trabajadores (PT) tras la impugnación judicial de Lula.

La única vez que salió de la cárcel

Tras la muerte del pequeño Arthur Araujo Lula da Silva, nieto del expresidente de Brasil, la justicia del país concedió el permiso para que Lula da Silva acudiera al velorio y entierro del menor.

El pequeño Arthur falleció el pasado mes de marzo "debido a una agravamiento de un cuadro infeccioso".

Mientras que en el mes de enero, la policía de Brasil negó la salida de prisión a Lula da Silva para el entierro de su hermano mayor, Genival Inácio da Silva.