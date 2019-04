Estados Unidos: militares fueron desarmados por soldados mexicanos en frontera

Un grupo de militares mexicanos confrontaron a dos soldados de Estados Unidos al pensar que ingresaron a México. Las tropas aztecas inclusive quitaron el arma a uno de los hombres de la milicia estadounidense.

Según informó el Comando Norte de los Estados Unidos, que administra el respaldo militar para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés), los soldados estadounidenses se encontraban en un vehículo de la CBP cerca de Clint, Texas cuando ocurrió el incidente, el pasado el 13 de abril.

De acuerdo con el comunicado del Comando Norte enviado el martes a The Associated Press sobre la pesquisa del Departamento de Defensa y la CBP, los militares mexicanos creían que estaban en territorio de México al momento de la confrontación.

Cabe señalar que el altercado ocurrió en un terreno de Estados Unidos ubicado al sur de la valla fronteriza, pero al norte de la frontera real. "Después de una breve discusión entre los soldados de ambos países, los militares mexicanos abandonaron el área", detalla el Comando Norte.

Asimismo, informaron sobre el proceder de los soldados estadounidenses, quienes afirman se contactaron de inmediato a la CPB y siguieron los protocolos establecidos. Sobre el hecho, ya se inició una investigación, indicaron.

Tras lo ocurrido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció a través de su cuenta de Twitter. El jefe de Estado anunció que enviará más tropas a la frontera con México.

"Soldados de México recientemente sacaron su arma frente a nuestros soldados de la Guardia Nacional, probablemente como una táctica de distracción para los traficantes de droga en la frontera", expresó inicialmente Trump.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning!

"¡Mejor que no vuelva a pasar! Estamos ahora enviando SOLDADOS ARMADOS a la frontera. México no está haciendo lo suficiente para aprehender y regresar!", añadió Donald Trump, refiriéndose a las caravanas de migrantes y traficantes de personas del lado mexicano.

A very big Caravan of over 20,000 people started up through Mexico. It has been reduced in size by Mexico but is still coming. Mexico must apprehend the remainder or we will be forced to close that section of the Border & call up the Military. The Coyotes & Cartels have weapons!