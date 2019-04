Notre Dame: obreros que trabajaban en catedral rompieron prohibición de no fumar

Obreros que realizaban la colocación de andamios en el techo de la catedral Notre Dame de París, durante los trabajos de renovación, infringieron la disposición de no fumar en el lugar, según reconoció este miércoles la propia empresa a cargo.

El anuncio fue realizado por Marc Eskenazi, representante de la empresa Le Bras Frères, quien lamentó que los trabajadores no hayan acatado lo establecido. "Efectivamente, algunos empleados violaban esta prohibición de vez en cuando y lo lamentamos (…) se lo han dicho a la Policía", declaró a AFP.

De esta forma, Marc Eskenazi se pronunció luego de que el semanario satírico Le Canard enchaîné, difundiera un artículo en el que informaba que la policía encontró siete colillas de cigarrillos cerca de los andamios en Notre Dame.

Sin embargo, este rechazó toda relación con el incendio en la catedral, negando que una colilla mal apagada haya causado el incendio que originó el colapso de una parte del techo y la aguja de la histórica estructura de París.

"Cualquier persona que haya intentado alguna vez prender el fuego de una chimenea (sabe que) no pasa gran cosa cuando se lanza una colilla sobre un tronco de roble", añadió Eskenazi, en relación a los 1,200 troncos que sostenían la cubierta de la catedral Notre Dame.

“Existía efectivamente una prohibición de fumar en los andamios (…) Pero si esta prohibición era más o menos respetada fue porque era un poco complicado bajar, porque eso lleva su tiempo”, agregó.

El portavoz de la compañía reiteró que no existe alguna posibilidad que dicha imprudencia haya originado el fuego en Notre Dame, “si alguien alguna vez ha intentado encender el fuego de una chimenea, no ha sido dejando una colilla sobre un tronco de roble porque no logrará gran cosa”, argumentó.

Asimismo, descartó que los motores eléctricos de los elevadores de los andamios hayan representado algún problema, negando la posibilidad que el incendio fuera originado por estas máquinas, «De todos modos, estaban lejos de la flecha y lo que se ha establecido es que el incendio comenzó dentro del edificio», apuntó.

Como recordamos, un incendio de proporciones afectó una parte de la emblemática catedral de Notre Dame en París el pasado 15 de abril. Se trata del monumento histórico más visitado de Europa, acogiendo al año cerca de 14 millones de turistas.