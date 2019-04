"Creo que sí es compatible ser homosexual y católico", asegura miembro de hermandad [VIDEO]

En Sevilla, España, sesenta cofradías o hermandades religiosas participan en las celebraciones por Semana Santa vistiendo túnicas y capuchas con forma de cono de diferentes colores.

Estos grupos trabajan todo el año para llevar sus imágenes religiosas hacia la catedral de la ciudad europea.

Un video de Youtube muestra el momento en que Manuel, uno de sus integrantes, confiesa que en su asociación hay muchos chicos que pertenece a la comunidad LGTB.

Según la BBC, este joven estudiante de 23 años reveló que en Sevilla "muchísimos gays forman parte de una cofradía".

Aseguró que nadie lo nota porque se ha convertido en un hecho cotidiano. "Nadie dice nada porque es tan normal que se lleva bien: bordadores, vestidores, joyeros. Sin esas tres vertientes, la Semana Santa no existiría", dijo.

De acuerdo a las Normas Diocesanas de Hermandades y Cofradías de España, los miembros de las juntas de gobierno de las cofradías deben estar casados por la Iglesia católica.

Por ello, las personas que están casadas por lo civil, entre las que destacan las personas del mismo sexo, no pueden acceder a este cargo.

También deben distinguirse por su "vida personal, familiar y social, así como por su vocación apostólica".

La Iglesia católica permite que la comunidad gay participe en las actividades religiosas, siempre y cuando cumplan la castidad.

"No existe ninguna regla específica que prohíba a la comunidad LGTB pertenecer a una hermandad. Pero si quieren liderar una formando parte de su junta de gobierno, sí se les pide 'un comportamiento ejemplar'", informó la Archidiócesis de Sevilla.

En ese sentido, Manuel reveló a la BBC que él integra la junta de gobierno de una de sus hermandades.

"Oficialmente, la gente lo sabe. Incluso mi párroco lo sabe y nunca ha dicho nadie nada, no me han puesto impedimento ni me han dicho fuera de aquí. Nunca me han dicho nada".

Esto puede deberse, según Maribel Povedano, fundadora de la asociación local DeFrente LGTB, a que "existe una especie de Ley Mordaza dentro de la hermandad".

Explicó a la BBC, que pocos gays integrantes de las cofradía se atreven a contar su relación con la Iglesia católica por temor a ser rechazados por otros miembros de su hermandad.

"No está escrita, pero es un acuerdo tácito entre una parte y otra que dice tú puedes ser gay visiblemente dentro de la hermandad, pero no cuentes fuera lo que haces en tu hermandad o el cargo que tienes allí", manifestó.