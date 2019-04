El rover Curiosity captó dos impresionantes eclipses en Marte en apenas 10 días

La NASA informó que el rover Curiosity, el cual realiza investigaciones en la superficie de Marte desde el 2012, capturó impresionantes imágenes de dos eclipses solares provocados por Fobos y Deimos, las dos lunas del planeta rojo.

Fobos posee un tamaño de 11.5 kilómetros de ancho y no alcanza a cubrir por completo el Sol, por lo que el fenómeno, captado el pasado 26 de marzo, ha sido denominado como un eclipse anular. Las imágenes y videos del acontecimiento fueron compartidas en la página oficial de Twitter del rover Curiosity.

Look! 👀 Recently I saw the Martian moon Phobos eclipse the Sun. Check it out: https://t.co/pzPVOPdLZ9 pic.twitter.com/vO5zEUpt9T

Por su parte, Deimos mide solo 2.3 kilómetros de ancho y en las imágenes, tomadas el pasado 17 de marzo por el robot enviado por la NASA, se le ve como un pequeño bulto pasando a través de la estrella.

Estas fotografías y videos en Marte fueron tomados por el Curiosity gracias a los filtros solares que poseen su cámara de mástil (Mastcam) y la Navcams (Cámara de Navegación). El robot detectó que la sombra de Fobos le pasó por encima durante el atardecer y comenzó a realizar su misión de recolección para futuras investigaciones sobre el planeta rojo.

When I dip you dip we dip.



This dip in post-sunset light was caused by Phobos. The Martian moon was rising as the sun set, casting an elongated shadow. Dust in the atmosphere acted like a screen, across which the shadow was projected. https://t.co/pzPVOPdLZ9 pic.twitter.com/De5aFokdOk