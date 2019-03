Migrante que rechazó frijoles en México fue detenida en EEUU por cometer asalto armado

La policía de Estados Unidos informó sobre la detención de Mirian Zelaya Gómez y su hermana por el presunto delito de robo. Se trata de la misma mujer que el año pasado se convirtió en objeto de controversia luego que rechazara los frijoles que se le entregaban en Tijuana, México, cuando era parte de la caravana migrante que intentaba cruzar hacia San Diego

Mirian Zelaya Gómez y su hermana Mirna fueron arrestadas la madrugada del jueves 27 de marzo por las autoridades de Dallas. Ambas se encuentran en la cárcel de Kays Tower bajo los cargos de asalto agravado con un arma mortal, detalla la cadena de Univisión.

En el portal de la policía de Dallas se halla un reporte sobre la ficha de ambas, sin embargo, no se especifican bajo qué circunstancias fueron arrestadas. Ellas deberán de pagar un total de 10 000 dólares como concepto de fianza si desean dejar la prisión.

‘Lady Frijoles’

Zelaya Gómez, quien fuera llamada en las redes sociales tras su controversial respuesta bajo el apelativo de ‘Lady Frijoles’, intentó pedir disculpas al darse cuenta que también perjudicaba a la gente que llegaba a México y se quedaba en frontera con los Estados Unidos, en su mayoría provenientes de países centroamericanos.

“Todo el mundo lo ha visto en redes sociales, incluso mi familia. Yo les pido perdón de todo corazón (a los mexicanos). (...) Humildemente crié a mis hijos cuando no he tenido (comida) y si no he tenido, les he dado tortillas”, aseguró.

Lo último que se supo de ella, hasta ahora, es que había desapareció junto a sus dos menores hijas, luego que aparentemente recibiera amenazas de muerte. Una de sus hermanas publicó un video en el que pedía que ayuden a encontrarla y que no le hagan daño.