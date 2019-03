Gaza: devastada por la violencia y la pobreza

"No tengo miedo de nada", dice el palestino Abu Thaer al Mugrabi, padre de familia desempleado de 50 años que participa desde hace un año en las protestas de la Gran Marcha del Retorno ante la línea divisoria entre Gaza e Israel. "Estamos asediados desde hace años, no tengo trabajo y cuatro de mis hijos están desempleados", lamenta en su humilde casa de bloques de cemento grises en Al Bureij, en Gaza capital, donde decenas de niños juegan en sus estrechas calles.

Al Mugrabi recibe unos 440 euros cada tres meses en prestaciones sociales para mantener a su familia. Menos de 150 euros al mes. Su situación le lleva a ser uno de los cientos que se manifiestan cada viernes. Este sábado se cumple un año de las movilizaciones, que surgieron como movimiento popular pero fueron pronto respaldadas por las facciones palestinas, entre ellas la islamista Hamás, considerada terrorista por Israel, Unión Europea y EEUU y que gobierna de facto el enclave, al que Israel impone un bloqueo desde el 2007.

Hoy se conmemora la fecha con la "Marcha del Millón", una manifestación multitudinaria en el primer aniversario de las protestas, que han dejado más de 260 palestinos muertos y unos 10.000 heridos de bala.

"Gaza no tiene futuro si no se rompe el bloqueo", afirma Al Mugrabi. El analista gazatí Iyad Abu Hajaer cree sin embargo que el precio que se está pagando "es demasiado alto", "no hay resultados tangibles".

Según Hajaer, "las manifestaciones pusieron sobre la mesa a nivel internacional la cuestión del retorno de los refugiados palestinos, la principal meta estratégica de las protestas". Esta reivindicación es "la principal pesadilla de Israel", pero sin embargo, apunta, el objetivo de los palestinos de volver a sus tierras ancestrales es por ahora "inabarcable".

La Franja de Gaza es un enclave palestino pobre y superpoblado sometido por Israel a un bloqueo muy severo. En el pequeño territorio de 362 km² conviven 2 millones de palestinos, una de las más altas densidades de población del mundo.

Tras la guerra de 1948-1949 que estalló a raíz de la proclamación del Estado de Israel, Gaza permaneció bajo la administración de Egipto. En junio de 1967 la Franja fue ocupada por Israel.

En junio de 2006, Israel impuso un bloqueo terrestre, aéreo y marítimo en la zona. En 2007 lo endureció aún más mientras que Hamás se hizo con el poder en Gaza.

El 30 de marzo de 2018 se celebró la gran "Marcha del Retorno", organizada por la sociedad civil y apoyada por Hamás, para reclamar "el derecho a la vuelta" de los expulsados y los que huyeron en 1948 tras la declaración del Estado de Israel. Desde esa fecha, la Franja de Gaza y sus alrededores sufren la violencia, que no tiene solución.❖

Violencia, desempleo y escasez de agua